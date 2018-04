Puglia365, a Mattinata il PD invita la Capone per discutere di Turismo

Di:

Dopo l’ottimo trend rilevato dal monitoraggio dell’Osservatorio Regionale del Turismo e riferito al periodo pasquale, la Puglia si appresta anche per il 2018 a divenire una delle mete turistiche più ambite dello stivale. Un lavoro che vede tutti impegnati in un “cantiere aperto” per creare e garantire una stabile rete tra operatori ed istituzioni.

A tal proposito, il prossimo 23 aprile approda a Mattinata il “viaggio” del Piano Strategico del Turismo Puglia 365. Un incontro fortemente voluto ed organizzato dal circolo locale “Moro Berlinguer” del Partito Democratico, convinto che lo sviluppo del territorio passi inevitabilmente dal settore turistico. Alle ore 17:00, presso il Teatro MADMALL in via Petrarca, l’Assessore Regionale all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali Loredana Capone ci illustrerà le linee guida di Puglia365, che vede coinvolti operatori del settore, enti locali, associazioni datoriali e sindacali, stakeholder, opinion leader locali, Università, GAL e MIBACT. Presenzierà all’incontro il Capogruppo in Consiglio Regionale del Partito Democratico, l’Avv. Paolo Campo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e agli operatori locali, per proseguire nel processo corale che ha portato alla costruzione di una nuova visione condivisa del turismo in Puglia.