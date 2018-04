Fonte image repliche rolex

Bari. Dalle prime ore del mattino sono in corso di esecuzione da parte dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, 6 misure cautelari disposte dal G.I.P. del locale Tribunale, nelle province di Brindisi, Taranto e Napoli. L’ordinanza cautelare si fonda sulle risultanze di una complessa indagine svolta dalle Fiamme Gialle – con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi – che ha smascherato un gruppo strutturato di soggetti dediti al riciclaggio e ricettazione di orologi di prestigiosi brand internazionali contraffatti (Rolex ed Omega), che venivano successivamente commercializzati in tutta Italia ed anche in diversi Stati europei. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 10:30 di oggi, presso la Caserma “A. Apruzzi” via Nicola Brandi n. 12, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi. Redazione StatoQuotidiano.it Riciclaggio Rolex e Omega, 6 arresti in Puglia ultima modifica: da

