I “Rifiuti” della Trasparenza

Di:

La prima legge sulla trasparenza è la 241/1990. La crescente richiesta di trasparenza, per i continui fenomeni di corruttele, e per essere al passo con lo sviluppo digitale sono state varate diverse leggi e decreti. L’ultima in ordine di tempo, il d.lgs. n.97/2016.

Tutte le riforme sul tema, tra accesso civico e/o generalizzato, presentano un vulnus: Un groviglio di leggi, leggine, decreti e decretini, seguiti da circolari, spesso contraddittorie, che lasciano libero spazio di interpretazione e applicazione. L’atavico vizio della politica italiana nell’adottare strumenti che rendono inefficace qualsiasi atto che soddisfi in toto un principio; in questo caso la trasparenza. Nessun obbligo reale, per le amministrazioni pubbliche, nell’attuare meticolosi sistemi informativi accessibili e interpretabili da tutti.

Consultando il sito ASE di Manfredonia si riscontrano vuoti che, se colmati, potrebbero consentire verifiche e controlli per i contribuenti. Tra le voci del sito c’è “Amministrazione digitale” che si fregia di: “Programma per la trasparenza e l’integrità” e “http://asemanfredonia.it/trasparenza/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/” o “Oneri informativi per cittadini e imprese” Oneri informativi per cittadini e imprese”.

Aprendo i link si legge: Nothing Found Here! Search with other string = Niente trovato qui! Cerca con altra stringa. Dizione che si ripete per diverse altre voci del sito.

Alla voce bilanci, l’ultimo consultabile è quello del 2016.

L’ASE è una “società in house” che, con la raccolta porta a porta, avrebbe dovuto raggiungere alcuni obiettivi, tra cui: riduzione dei costi per i rifiuti non più conferiti in discarica (170 euro per tonnellata e un risparmio di 2,5 milioni di euro all’anno ndr); riduzione o eliminazione della ecotassa; ricavi con la vendita del maggior quantitativo delle parti riciclabili.

Una operazione a favore dei contribuenti con riduzione della Tassa sui rifiuti.

Niente di tutto questo perché la TARI subisce un aumento corposo, 15÷17%.

Ammesso che ci sia una giustificazione a tale aumento, il contribuente dovrebbe avere il diritto di sapere da cosa scaturisce un aumento così sostanzioso; dopo aver partecipato al recupero di materiali riciclabili e ridotto notevolmente quelli da conferire in discarica.

La politica della tanto propagandata trasparenza, nonostante le moderne tecnologie, continua ad eludere ogni informazione che possa favorire un possibile controllo.

La gestione della cosa pubblica trova riscontro nel documento di bilancio che si compone di due parti sostanziali: entrate e uscite. Documento che spesso si presenta come un groviglio di lettere e numeri incomprensibili perfino agli addetti ai lavori.

Fornire semplici informazioni ai contribuenti aiuta a dissipare molte ostilità. L’ASE, prima di avviare la raccolta porta a porta, avrebbe dovuto inserire i dati dell’ultimo anno della raccolta a cassonetto, in modo che il contribuente avesse a disposizione un dato di confronto. Strumento utile se, sullo stesso sito, fossero stati inseriti mensilmente le tonnellate di rifiuti conferiti in discarica e quelli differenziati.

Una operazione si può considerare trasparente se corredata di elementi giustificativi e verificabili dai contribuenti. Purtroppo, fino a quando la dirigenza, il personale e l’organizzazione, saranno patrimonio ad esclusivo uso e consumo dei partiti, intenti alla gestione del potere, la trasparenza rimarrà una chimera.

L’Ase di Manfredonia è un centro di potere e di costi, dove la dirigenza viene scelta tra i “pacchettari” (gestori di pacchetti di voti che contribuiscono alla vittoria elettorale dei soliti noti). A questi spetta, per concordato diritto, una poltrona commisurata alla corposità e attendibilità del “pacchetto”.

Una azienda pubblica, che gestisce entrate per 14/15 milioni di euro all’anno (bilancio 2016), dovrebbe dotarsi di una dirigenza attenta esclusivamente agli interessi dei contribuenti.

Un progetto con precisi obiettivi, che migliorino il servizio e contengano i costi, dovrebbe essere la scheda di valutazione dei dirigenti. La retribuzione dovrebbe essere agganciata agli obiettivi raggiunti; verificabili semestralmente. Alla scadenza di tre verifiche, se non rispettati i criteri di maggiore efficienza e contenimento dei costi; obiettivi non raggiunti, rimossi dall’incarico.

Nonostante l’esercito di addetti e i corposi aumenti, Manfredonia è diventata una discarica a cielo aperto; colpa anche di una sparuta minoranza di scriteriati e incivili.

Basta con la spartizione di poltrone, parcelle ed onorari che producono solo costi per i contribuenti!

Pino Delle Noci