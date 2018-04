Sindaco ordina “Divieto uso acqua potabile a Policoro”

Di:

Bari. Con un’ordinanza odierna (vedi in allegato), il sindaco di Policoro ha disposto il “Divieto di uso e consumo dell’acqua erogata dall’acquedotto lucano a scopo potabile“.

Nel testo si legge infatti che “È VIETATO, in tutto il territorio di Policoro, sino a nuovo ordine, l’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi,restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali“.