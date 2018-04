Stefano Torraco è il nuovo presidente di ATAF SpA

Di:

Foggia. È l’ingegner Stefano Torraco il nuovo presidente di ATAF SpA. Già tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia, è stato scelto come figura tecnica per dirigere l’azienda partecipata del Comune di Foggia che si occupa di trasporto pubblico locale. «Non si tratta di una nomina politica ma di una figura tecnica di alto profilo – spiega il sindaco di Foggia, Franco Landella -. Una scelta condivisa con tutti i 17 consiglieri comunali di maggioranza per affidare ad ATAF SpA una guida autorevole a seguito delle dimissioni dell’ex presidente, Raffaele Ferrantino. Sono certo che l’ingegner Torraco, a cui faccio gli auguri di buon lavoro, saprà distinguersi per la professionalità che ha mostrato in questi anni».