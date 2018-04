Una manfredoniana premiata a Montecitorio: Annalisa Prencipe vince il “Menichella”

LA DR.SSA ANNALISA PRENCIPE (riparteilfuturo.it)

Manfredonia, 17 aprile 2018. Una manfredoniana premiata a Montecitorio: si tratta di Annalisa Prencipe, docente all’Università Bocconi di Milano, insignita del premio Donato Menichella. La Fondazione Nuove Proposte Culturali (presieduta da Michele Grieco) dedica da diciotto anni questo premio al famoso economista di origini pugliesi (nato a Buccari in provincia di Foggia) , Governatore della Banca d’Italia dal 1948 al 1960. Il premio è rivolto a studiosi e istituzioni finanziarie che, proprio come fece Menichella, si impegnano brillantemente nello sviluppo e nel riequilibrio territoriale. Sono due i vincitori di questa edizione ed entrambi pugliesi. Annarita Prencipe ha confessato alle telecamere di Telenorba di essere orgogliosa di questo premio che le ha permesso di rivivere il proprio percorso di vita, un percorso iniziato nella Capitanata e che continua oggi a Milano nell’illustra università Bocconi. A cura di Carmen Palma,

