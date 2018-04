‘Vite Miserabili, il musical’ in scena a Lucera presso il Teatro dell’ Opera

LOCANDINE VITE MISERABILI

Di:



Bari. Venerdì 27 Aprile 2018, l’Associazione culturale Academia Recital Onlus, torna in scena a Lucera, presso il Teatro dell’Opera San Giuseppe, con il nuovo e maestoso spettacolo musicale “Vite Miserabili, il musical’’. Dopo lo straordinario successo di “Mamma mia…ci risiamo ancora”,‘’Pinocchio il Grande Musical’’, ‘’Renzo e Lucia, storia di un amore popolare’’ la pluridecennale Associazione lucerina, sotto la guida del suo Presidente Franco Perna, rende omaggio al romanzo storico di Victor Hugo “I Miserabili”. Ambientato nella Francia post Restaurazione, il musical racconta una storia avvincente di sogni, amori, passione, sacrificio e riscatto. Una prova senza tempo della sopravvivenza dello spirito umano. L’ex detenuto Jean Valjean viene perseguitato per decenni dallo spietato poliziotto Javert dopo un tentativo di evasione nonostante Valjean cerchi di diventare un uomo migliore. Quando accetta di prendersi cura di Cosette, giovane figlia dell’operaia Fantine, le loro vite cambiano per sempre.

Una trama serrata che scorre rapida, sospinta da un vento che porta cambiamenti e che intreccia le vite dei protagonisti. Insieme potranno innalzare un nuovo canto di libertà ed uguaglianza. Trenta artisti tra palco e quinte, guidati dalla regia di Simona Ianigro, faranno rivivere attraverso le musiche originali del premiato film e il libretto inedito curato dal Maestro Francescopaolo Pilla , la bellezza, la verità, la forza di storie che non appartengono solo alla letteratura, ma al genere umano. Presidente: Franco Perna

Direzione artistica: Francescopaolo Pilla

Libretto: Francescopaolo Pilla

Regia: Simona Ianigro

Direzione Vocale: Alessia Carelli

Coreografie: Elisabetta Guerra

Scenografie: Franco Perna

Aiuto scenografo: Giovanni Frezza

Costumi: Pasquale Monaco, Fabiana Russo, Martina Rotunno

Responsabile proiezioni: Matteo De Finis

Responsabile audio: Alisia Basile

Audio e luci: Suoni in Luce Cast artistico: Pasquale Monaco, Giovanni Frezza, Miriam Pilla, Alessia Carelli, Francescopaolo Pilla, Simona Ianigro, Luigi Perna, Rossella Bernardi, Alessandro Ondretti, Augusto Bozza, Armando Mininni, Tiziano Pilla, Francesco Foscarini, Elisabetta Guerra, Eliana Barrasso, Anna Lucino, Fabiana Russo, Martina Rotunno, Marco Susanna, Francesca Ferrante, Emma Fatibene, Francesca Maddalena, Maria Francesca Recchia, Roberta Fantini, Maria Chiara Barrasso. Ingresso ore 20. 30

Sipario ore 21. 00 Info e biglietti al numero 333 5712145.

Prevendita biglietti presso Libreria ‘’Kublai’’ via Gramsci, 27 a Lucera. ‘Vite Miserabili, il musical’ in scena a Lucera presso il Teatro dell’ Opera ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.