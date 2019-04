Assunzioni: 2.300 posti da McDonald’s

Di:

Nuove aperture in tutta Italia con reclutamento di ben 2.300 nuovi addetti: sono questi i numeri di McDonald’s Italia che si avvia, nelle prossime settimane, a realizzare uno straordinario piano di assunzioni. Bisognerà tenere gli occhi ben aperti e inviare il curriculum in formato europeo. Anche chi è senza esperienza farà bene a tenere gli occhi aperti. Come infatti chiarito dai portavoce della multinazionale, a seguito del reclutamento è previsto un periodo di formazione.

https://www.laleggepertutti.it/281798_assunzioni-2-300-posti-da-mcdonalds