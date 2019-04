Avviati i lavori di manutenzione di strade nei quartieri “PITTORI” e “MUSICISTI”

Di:

San Severo. Sono partiti in queste ore i lavori di manutenzione di numerose strade cittadine con un progetto che prevede un importo complessivo di 600mila euro. E’ un corposo intervento che riqualifica due grandi quartieri cittadini denominati QUARTIERE MUSICISTI e QUARTIERE PITTORI, entrambi situati a ridosso di un lungo tratto di Viale II Giugno nella zona nord della città. Nell’intervento rientrano anche lunghi tratti dello stesso Viale II Giugno ed altre arterie importanti, la cui sistemazione è ritenuta indispensabile per armonizzare il flusso veicolare perché con maggior intensità di traffico.

I lavori nei quartieri MUSICISTI E PITTORI, deliberati dalla Giunta Municipale, presieduta dal Sindaco avv. Francesco Miglio e seguiti prima dall’Assessore Michele Del Sordo e poi dall’Assessore ing. Luigi Montorio, prevedono il ripristino della viabilità, non solo per gli automezzi, ma anche per i pedoni, con la sistemazione anche dei marciapiede, degli attraversamenti pedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche

Tutte le strade interessate dai lavori di riqualificazione:

QUARTIERE PITTORI

1 viale Due Giugno

2 via Ligabue – Caravaggio- tr. G. Reni

3 via Giotto- tr. Masaccio -tr. Reni

4 via Masaccio tr. Reni – Cimabue

5 via Vecellio -Boschetto

QUARTIERE MUSICISTI

6 viale Due Giugno

7 Monteverdi-Paisiello -Puccini- Rossini tratto-Palestrina-Leoncavallo tr.

8 Mascagni-Vivaldi- Palestrina tr.- Leoncavallo tr.-Donizetti-

9 Giordano-Rossini tr.-Palestrina-tr.-Leoncavallo tr.-

10 verdi tr.- Ponchielli-Bellini-Girodano tr.-Waghner-Piccinni-

11 via Ponchielli- Verdi

12 via De Cesare da viale Due Giugno a via Valeggio

13 via Bezzecca

14 via Aspromonte

15 via Masselli da V.le Due Giugno a T.Appulo

16 via N. Rosa da V.le Due Giugno a via Appulo

17 via Passero da V.le Due Giugno a via Appulo

18 Tratti di via Magenta ed imbocchi

I principali lavori previsti sono: sistemazione tratti di viabilità mediante fresatura di circa 3 cm, trasporto a discarica del materiale di risulta e stesa di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso; stesa di mano d’attacco con emulsione bituminosa; conglomerato bituminoso per strato di usura di cm 5 rullato; rialzo di chiusini su indicazione della DDLL; interventi di sistemazione localizzata cordoli marciapiede; realizzazione di attraversamenti pedonali con relativa segnaletica; abbattimento barriere architettoniche; rifacimento di pavimentazione marciapiedi anche per piccole superfici nelle strade urbane indicate dalla DDLL.

Progettista e, R.U.P. dott. Luigi De Matteis. L’importo complessivo dei progetto è di 600mila euro.