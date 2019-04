Crea Foggia: decodificato il genoma del grano duro

Di:

Foggia. Un consorzio internazionale, composto da un team di oltre 60 ricercatori di 7 diversi paesi e coordinato dal CREA ha pubblicato pochi giorni fa sulla rivista scientifica Nature Genetics la sequenza completa dei 14 cromosomi della varietà di grano duro ‘Svevo”. E’ un riconoscimento prestigioso per la ricerca Italiana, poiché non solo la guida del consorzio scientifico (Luigi Cattivelli del CREA), ma una maggioranza di esso è composto da ricercatori del nostro paese. Ed è anche un riconoscimento per la Puglia e per Foggia, dove a poco più di cento anni dalla nascita della prima varietà di grano duro italiana, il CREA Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali ha contribuito con ben 5 ricercatori al successo della ricerca. Fanno parte del gruppo di lavoro. Nicola Pecchioni, Direttore del Centro di Foggia, e i ricercatori Marco Maccaferri, Daniela Marone, Pasquale De Vita e Anna Maria Mastrangelo

Tutti i risultati della “lettura” del genoma sono consultabili presso il sito http://www.interomics.eu/durum-wheat-genome e nella banca dati scientifica GrainGenes. Il lavoro pubblicato su Nature Genetics dal titolo “Durum wheat genome highlights past domestication signatures and future improvement targets” è disponibile a questo link:

http://dx.doi.org/10.1038/s41588-019-0381-3