Bisceglie, sequestro 1.5 kg di droga: arrestato 20enne

Bisceglie, 17 aprile 2020. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno tratto in arresto B.D., classe 2000, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti. L’episodio si è concretizzato a seguito di una segnalazione di assembramento di giovani nei pressi di un box di un’abitazione della periferia di quel centro. Giunti sul posto i militari bloccavano 5 giovani di cui un minore mentre si intrattenevano vicino un garage. Il nervosismo di uno di loro, che tentava di occultare uno zaino, non è sfuggito agli operanti che hanno immediatamente effettuato una perquisizione. Proprio dentro lo zaino erano custoditi 1,3 kg di “MARIJUANA” , 180 grammi di “HASHISH” e circa un grammo di “COCAINA”.

Approfondendo ancor più l’attività ispettiva i Carabinieri rinvenivano anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento di singole dosi nonché appunti che provavano l’illecita attività di spaccio. B.D. ammesso la detenzione di tutto lo stupefacente veniva tratto in arresto, mentre per gli altri giovani, oltre alla sanzione amministrativa per aver violato la normativa sul contenimento dell’epidemia Covid-19, sono state inoltrate le segnalazioni alle competenti autorità amministrative quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Trani come disposto dalla Procura della Repubblica di Trani.