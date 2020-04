Burioni: “Eparina? L’AIFA consulta troppo whatsapp”

Dopo il caso Avigan,prende nuovamente di mira l’Agenzia italiana del farmaco. Stavolta si tratta del via libera dato ieri dall’Aifa allo studio dell’eparina a basso peso molecolare in 14 centri italiani contro il Covid-19. “Coronavirus, Aifa dà l’ok a studio su eparina – scrive infatti su Twitter il virologo condividendo un articolo sul tema -.“. E ancora: “Fare uno studio serve a capire se l’eparina funziona, non che l’eparina funziona. L’AIFA ultimamente consulta troppo whatsapp, secondo me”.

In una serie di tweet successivi, il virologo pubblica e commenta gli screenshot di quello che sembrerebbe un lungo messaggio condiviso sui social – dal titolo ‘Coronavirus, mortalità non per polmonite interstiziale ma per trombosi’ – attribuito dall’autore sconosciuto a un ‘collega cardiologo di Pavia’. E attacca: “Con l’eparina – cita Burioni – ‘si esce da questo casino in quattro e quattr’otto’; con l’Avigan il Giappone era libero e bello: perché non dare credito alle fantastiche notizie che girano su whatsapp?“.

E a chi gli fa notare che “c’è anche uno studio pubblicato sul BMJ sull’eparina e il COVID19” e che il farmaco viene utilizzato già da tempo in modo sperimentale da alcune strutture ospedaliere, Burioni replica: “Non critico l’approvazione, faccio solo notare il tempismo“. (ADNKRONOS)