Casa Sollievo, morto il piccolo Vincenzo: il Papa scrive alla famiglia

“Vorrei che arrivino ai suoi genitori i miei sentimenti di condoglianze e la mia vicinanza. Prego per la famiglia. Che il Signore Vi benedica e la Madonna Vi custodisca”. Il biglietto lo ha inviato Papa Francesco alla famiglia di Vincenzo, un ragazzo di 15 anni di Canosa di Puglia (Bari), malato di cancro, il 30 marzo è volato in cielo, stretto tra le braccia della madre. Papa Francesco incontrò Vincenzo la prima volta, quando si recò a San Giovanni Rotondo e visitò l’ospedale pediatrico a Casa Sollievo della Sofferenza. Lo riporta Avvenire.

Vincenzo aveva subìto un delicato intervento chirurgico alla testa per cercare di rimuovere un tumore; aveva accanto a sé la sua famiglia. In quella inaspettata occasione espresse il desiderio, una volta guarito, di incontrare il Papa a Roma chiedendo alla mamma di accompagnarlo per “ricambiare” la visita ricevuta. Il 22 gennaio Vincenzo, accompagnato dalla madre, dal padre, dal fratellino e da un prete amico di famiglia, partecipò all’Udienza nell’Aula Nervi e subito dopo ebbe modo di avvicinarsi e di salutare il Papa. Il Santo Padre si ricordò di lui e lo ringraziò per essere andato a trovarli.