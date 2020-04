Covid-19, rivista medica Usa Stat: “Con Remdesivir rapidi recuperi di febbre e sintomi respiratori”

Un articolo della rivista medica Usa Stat ha fatto fare un balzo in Borsa a Gilead, produttore del farmaco antivirale remdesivir, di cui si sta sperimentando l’efficacia contro il coronavirus. Il titolo di Gilead è balzato del 10% nelle contrattazioni after hours di Wall Street. (ANSA)

“In ospedale di Chicago –si legge nell’articolo– che ha trattato gravi pazienti Covid-19 con l’antivirale remdesivir della Gilead Sciences in uno studio clinico attentamente monitorato si sono osservati rapidi recuperi di febbre e sintomi respiratori, con quasi tutti i pazienti dimessi in meno di una settimana.

Remdesivir è stato uno dei primi medicinali identificati come potenzialmente in grado di influire su SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus che causa Covid-19, nei test di laboratorio. Il mondo intero ha atteso i risultati degli studi clinici di Gilead e risultati positivi probabilmente porterebbero a rapide approvazioni da parte della Food and Drug Administration e di altre agenzie di regolamentazione. Se sicuro ed efficace, potrebbe diventare il primo trattamento approvato contro la malattia. L’Università di Chicago Medicine ha reclutato 125 persone con Covid-19 nei due studi clinici di Fase 3 di Gilead. Di queste persone, 113 avevano una malattia grave. Tutti i pazienti sono stati trattati con infusioni quotidiane di remdesivir”.