Covid19, Manfredonia. Prefettura “Al 16 aprile risultano ancora 21 cittadini positivi”

Manfredonia, 17 aprile 2020. “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale alrisultanodi cui. Lo rende noto in un comunicato serale il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. Emergenza Covid-19, riportato dunque le cifre della Prefettura di Foggia, relative a Manfredonia, fino a ieri giovedì 16 aprile 2020.

Totale alla sera del 13 aprile 2020: 44, di cui 4 deceduti, 10 guariti. Si ricorda come StatoQuotidiano aveva riportato il totale complessivo di 44 positivi al Covid19 correlabili a Manfredonia (tra residenti e nativi nella città sipontina), da inizio dell’emergenza sanitaria (ovvero dalla prima decade di marzo). Di questi 44 positivi in totale: 4 sono deceduti, 10 risultano guariti (3 in ospedale,7 dopo isolamento fiduciario e sorveglianza attiva).

Si ricorda che l’11 aprile 2020 i cittadini risultanti ancora positivi a Manfredonia erano 17, secondo quanto riportato dalla Prefettura di Foggia. Dall’11 al 14 aprile – per la stessa fonte – sono diventati 23. Dunque 6 in più in circa 72 ore. Ora al 16 aprile, gli attuali positivi sono scesi a 21.

Nelle ultime 72 ore altri 65 positivi per la Provincia di Foggia. Da evidenziare che, nelle ultime 72 ore, sono stati comunicati altri 65 test positivi (14 + 24 + 27 ) per la Provincia di Foggia e 7 decessi.

Manfredonia resta ancora nella fascia “21-50” casi confermati. In ogni modo l’area geografica di Manfredonia è ancora indicata (al netto dei dati sottostimati dei bollettini epidemiologici regionali, come confermato dal prof. Lopalco) resta nella fascia “21-50” casi confermati da inizio emergenza.