Foggia, Consiglio provinciale in videoconferenza: ok bilancio di previsione

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, il Consiglio Provinciale si è riunito in videoconferenza. La riunione in remoto ha fatto registrare la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta e di tutti i Consiglieri Provinciali: Andrea Agnelli; Mattia Azzone; Rosario Cusmai; Salvatore D’ Arenzo; Cosalvo Di Pasqua; Luigi Fusco; Angela Maria Lombardi; Generoso Rignanese; Annamaria Torelli; Fernanda Vocino; Maria Voto; Zuccaro Antonio e del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli.

Sono stati approvati gli accapi relativi alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e relativi allegati; il Bilancio di Previsione 2020 della istituzione: Scuola di Protezione Civile; il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 c.1 lettera a), d. lgs 267/2000, sia per le sentenze esecutive che per gli allineamenti contabili; l’ aggiornamento con modifiche del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Foggia;

la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al dup 2019-2021 (nota di aggiornamento) e al PEG- Piano della Performance 2019-2021- Report del Controllo Strategico al 30/09/2019. Presa d’atto degli interventi correttivi autorizzati a seguito richiesta motivata dei dirigenti”; la nomina dell’organismo di Revisione Economica Finanziaria triennio 2020-2023.

Su quest’ultimo accapo, si è proceduto alla nomina del Presidente dell’ Organismo di Revisione Economica Finanziaria nella persona del dott. Chinno Antonio. Componenti estratti: Lombardi Antonio e Alabrese Ciro.

Rinviato l’accapo relativo all’approvazione del regolamento per l’utilizzo di modalità telematiche per lo svolgimento e la partecipazione alle sedute degli organi della Provincia di Foggia.

Soddisfatto dell’esito del Consiglio Provinciale, per la prima volta in videoconferenza, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta che ha ringraziato tutti i Consiglieri Provinciali per la partecipazione, l’ impegno ed il senso di responsabilità dimostrato nell’ occasione, oltre al Segretario Generale, Giacomo Scalzulli ed ai dipendenti dell’ Ente che, con il loro lavoro, hanno contribuito al buon esito del Consiglio.

Il Presidente Gatta, ha dichiarato tra l’altro che con l’ approvazione degli accapi all’ordine del giorno, la Provincia di Foggia è pronta ad affrontare la Fase 2 dell’ emergenza.