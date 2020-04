HER, unica pugliese finalista al festival nazionale Musicultura (VIDEO)

C’è la manfredoniana doc Erma Pia Castriota , in arte H.E.R., a rappresentare la Puglia al concorso Musicultura 2020, il Festival della canzone popolare e d’autore giunto quest’anno alla sua XXXI edizione.

Trasferitasi a #Roma da diversi anni per lavoro, H.E.R. è un’artista a trecentosessanta gradi: violinista, compositrice, attrice, performer, che la critica e il pubblico hanno conosciuto e apprezzato negli anni come indimenticabile violino dei Nidi D’Arac, gruppo dedito alla rivisitazione in chiave moderna della musica etnica salentina, e per importanti collaborazioni con artisti del calibro di Teresa De Sio, Lucio Dalla, Donatella Rettore e Franco Battiato.

HER ha sbaragliato una concorrenza di ben 760 artisti in gara, arrivando tra i 16 finalisti con il “Il mondo non cambia mai”, brano frizzante ed energico il cui ritornello entra subito in testa.

“Io con quelli come me, tu con quelli come te” canta da una vasca da bagno ed è questa anche la simpatica novità del brano: un videoclip divertente e coloratissimo girato completamente in casa, proprio in linea con il periodo attuale del #Coronavirus.

H.E.R, artista transgender, arriva dunque in finale con un brano bandiera del suo pensiero, che si pone contro ogni forma di razzismo. Il mondo non cambia mai, ma forse qualcosa è cambiato da quando giovanissima partì da #Manfredonia alla volta della capitale per affermare la propria ‘nuova’ identità e soprattutto il grandissimo talento che le ha permesso di volare alto al di là di ogni pregiudizio.

Oggi torna sul palcoscenico virtuale di Musicultura come cantautrice esplosiva che si allontana da ogni cliché. Il suo brano va in onda da oggi, venerdì 17 aprile, su Radio1 Rai, sulla cui pagina è anche on line una presentazione della canzone (https://www.facebook.com/Radio1Rai/videos/652210068658602/) e a breve sarà possibile votare l’artista pugliese sulla pagina fb ufficiale del concorso.

Intanto, il suo messaggio arriva forte e chiaro: il mondo non cambia mai…, se tu non cambierai.

Maria Teresa Valente