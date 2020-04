“Le mancate entrate comunali potrebbero interferire con il salva-enti”

Tassa dei rifiuti bloccata fino al 30 giugno, nessuna entrata per le multe dato che i veicoli non circolano, nessuna tassa per l’occupazione di suolo pubblico né per la pubblicità. Il lockdown tiene ferma Foggia, come tutti i Comuni, e rende più povere le casse comunali. Carlo Dicesare – dirigente dei servizi finanziari e sociali e delle politiche fiscali e culturali – analizza la questione: “I Comuni hanno avvisato l’Anci di questo serio problema. È stato avviato un tavolo chiedendo allo Stato di compensare queste mancate entrate. La proposta dell’Anci è di 5 miliardi per tutti i Comuni e da un mese ne stanno discutendo”.

Com’è noto sono arrivati 400milioni di buoni spesa, a Foggia sono toccati poco più di1 milione di euro parallelamente al fondo di solidarietà comunale che, spiega Dicesare, “arriva ogni anno in tre rate, quella di marzo e di maggio sono state accorpate”. Questo per un totale di 25 milioni: “Con questi soldi abbiamo ottenuto la liquidità necessaria per pagare i fornitori del Comune, abbiamo solo qualche arretrato”. Nello specifico di Foggia, il cui ente comunale si trova nella condizione di pre-dissesto, il dirigente evidenzia “le criticità legate ai debiti fuori bilancio e al disavanzo da coprire, per il resto le casse comunali non stanno messe male. Dopo le mancate entrate che creano squilibrio nel bilancio potrebbero allungarsi i tempi del salva-enti, potremmo non uscirne nel 2022 ma uno o due anni dopo”.

Nelle settimane scorse una mozione di rappresentanti della maggioranza ha richiesto al sindaco un consiglio comunale in video-conferenza per “affrontare un bilancio di previsione di emergenza” e per approvare alcuni punti: contributi per le microimprese, strumenti di promozione del commercio con agevolazioni tributarie, sospensione della Cosap, fondo di solidarietà per gli artisti e per il personale dello spettacolo, indicando come eventualmente reperire alcuni finanziamenti e i capitoli di spesa relativi. Intanto le commissioni consiliari hanno avviato gli incontri in video-conferenza. Sulla necessità di affrontare un bilancio di emergenza Dicesare precisa “che è il consiglio comunale che decide, in questo momento è urgente tamponare le mancate entrate. Lo Stato è intervenuto con 1 milione di euro che sono arrivati a Foggia, il fondo di solidarietà comunale e i finanziamenti regionali. Ma non si toglie ad un capitolo per darne ad un altro, credo che al massimo come comune potremo aggiungere 100-200mila euro per chi ha subito il danno di questo periodo con gli stessi criteri della delibera del buono spesa”.

Si distingue nel sostegno alle attività commerciali e artigianali l’iniziativa del sindaco di Candela Nicola Gatta, nonché presidente della Provincia, cioè la creazione di un fondo di solidarietà comunale.

Dicesare, cui è stato sottoposto il caso, commenta: “Non conosco l’iniziativa quindi non ne posso parlare, per gli aiuti alle imprese ci pensa lo Stato, non il Comune, si può pensare ad una modifica per la tassa sui rifiuti e agevolazioni fiscali per la Tari, non dare soldi. E poi quella di Gatta mi sembra l’unica iniziativa in tutta Italia, che non giudico anche perché non conosco i criteri ed è un comune di duemila abitanti. Per la fase due sarà importante vedere come lo Stato sosterrà le imprese che hanno difficoltà a resistere in questo momento”.

Redazione StatoQuotidiano.it