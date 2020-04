Manfredonia. Aiuti alimentari per l’emergenza coronavirus: situazione ad oggi

Alleè scaduto il termine per la presentazione di ulteriori istanze per la concessione dei buoni spesa. Sono pervenute(comprensive di alcune pratiche già sospese). Il totale delle domande pervenute dall’inizio della procedura è di. Sono state(comprensive di alcune di quelle sospese della prima tornata). Sono in distribuzioneinteressati.

Prosegue l’istruttoria per le restanti domande, per le quali si prevede la consegna dei relativi buoni entro la prossima settimana.

(nota stampa)