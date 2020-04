Morte Michele Tartaglia, cordoglio Confindustria Foggia

. “Ci uniamo al dolore della famiglia per questo grave lutto – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – e per la perdita di un punto di riferimento per l’imprenditoria e l’economia dell’Alto Tavoliere, ma anche di una persona di non comuni doti umane”. “Con Michele Tartaglia – ha aggiunto Giuseppe Moriello, Responsabile Settore Vitivinicolo di Confindustria Foggia – scompare un amico ed un imprenditore sempre in prima linea su tutte le questioni più attuali riguardanti l’enologia di Capitanata”.