Risoluzione emergenza idrica Borgo Tressanti, la Regione stanzia 63mila euro

La Regione Puglia, grazie all’intervento diretto del Presidente, Michele Emiliano, con delibera n°. 514 del 8 aprile ha stanziato un contributo straordinario una tantum a favore del Comune di Cerignola per la risoluzione dell’emergenza idrica e igienico – sanitaria della frazione di Borgo Tressanti a Cerignola. Dopo numerosi incontri fra il Commissario Prefettizio, Umberto Postiglione, e l’assessore alla Regione Puglia ai Lavori Pubblici, Giovanni Giannini, arriveranno dalla Regione 63.180,00 euro per consentire l’approvvigionamento idrico dei residenti e delle aziende Agricole presenti nella Borgata Tressanti.. Tuttavia, la soluzione definitiva alla problematica consiste nella realizzazione di una condotta che colleghi in maniera diretta la borgata alla rete idrica dell’Acquedotto Pugliese: una realizzazione, come riferito dall’Assessore Giannini, per la quale occorrerà un periodo stimato di tre anni.

“La realizzazione del collegamento diretto tra Borgo Tressanti e l’Acquedotto porrebbe definitivamente termine al problema, e il PD di Cerignola si attiverà in ogni modo per consentire di giungere a tale scopo. Nel frattempo, i disagi degli abitanti di Borgo Tressanti stanno finalmente per essere alleviati – è il commento del Partito Democratico di Cerignola – Il Borgo è privo di approvvigionamento idrico dal dicembre 2019 a causa del fallimento del Consorzio S.I.A., un’eredità della precedente amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose. La situazione, già di per sé drammatica, è ulteriormente peggiorata a causa del diffondersi del Covid-19, visto che la popolazione del posto è costretta a spostarsi nei comuni circostanti per rifornirsi d’acqua. Ciò comporta naturalmente gravi rischi di diffusione del virus e un serio pericolo di contagio”.

“Grazie al lavoro del Commissario Prefettizio, Umberto Postiglione, dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Giovanni Giannini, e del Presidente, Michele Emiliano, si è infine potuta chiudere una storia vergognosa che ha colpito ben 700 persone, le quali hanno subito le conseguenze dell’irresponsabilità di chi, nonostante fosse chiamato a dare risposte concrete a quella che è l’esigenza primaria di un borgo che vive d’agricoltura, cioè quella idrica, non ha saputo far altro che lavarsene le mani”, è la chiosa del PD di Cerignola.