Tragedia nel Foggiano: morto imprenditore, travolto da un muletto

Tragedia, ieri pomeriggio, in una azienda agricola di Torremaggiore, dove si è verificato un grave incidente sul lavoro. Vittima dell’accaduto è, schiacciato da un muletto in movimento. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un dipendente era alla guida del muletto per spostare del materiale accatastato nel piazzale, quando l’imprenditore è stato travolto e schiacciato dal mezzo in azione.. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti tecnici dei carabinieri e quelli di competenza degli ispettori dello Spesal dell’Asl. Fonte: Foggiatoday