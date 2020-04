Zapponeta, Sindaco “Avete ridotto giorni apertura Poste? Ecco gli assembramenti”

, 17 aprile 2020. Lettera dal sindaco di Zapponeta,, al direttore delle Poste di Foggia, al Prefetto di Foggiae al Direttore ASL Foggiaper un “urgente ripristino svolgimento ordinario del servizio della filiale di Zapponeta“.

La lettera. “A seguito di varie segnalazioni da parte di cittadini e di diversi riscontri avuti da me in persona e da altri amministratori comunali, Vi lamento un evidente assembramento di utenti nei pressi della sede di Poste Italiane di Zapponeta, causato dalla riduzione dei giorni di apertura. Queste disposizioni da voi adottate, oltre a creare un chiaro disservizio, hanno sortito nella realtà un effetto contrario a quello sperato, e pertanto difformi a quanto ci viene dettato dai DPCM varati. La diminuzione del servizio concentra l’afflusso di gente in sole tre giornate alla settimana generando assembramenti indotti che potrebbero essere causa di contagi per la presenza di positivi asintomatici, considerato che, in questa fase emergenziale, nella nostra cittadina ci sono stati diversi casi accertati di positività. Inoltre, è da evidenziare il malfunzionamento della postazione ATM di Poste Italiane, che non facilita le operazioni di movimenti finanziari.

Alla luce di tutto questo, in qualità di autorità sanitaria locale, sottoponendo la questione all’attenzione anche di S.E. il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, e del direttore generale dell’ASL FG, Vito Piazzolla, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e di evitare assembramenti, CHIEDO URGENTEMENTE il ripristino dello svolgimento ordinario e regolare del servizio della filiale di Zapponeta di Poste Italiane. A tal proposito mi preme sottolineare che la struttura interna della sede postale di Zapponeta dispone di vetrate che non permettono il contatto fisico con l’utenza, e pertanto senza la possibilità di compromettere la salute dei dipendenti. In attesa di provvedimenti consequenziali, si inviano distinti saluti“.