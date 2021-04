Foggia, 17 aprile 2021. Con provvedimento reso in data odierna il gip di potenza ha ordinato, dopo l’interrogatorio di garanzia, messo in libertà 2 degli indagati: SC di Andria, per il quale sono state ritenute superate le esigenze cautelari e notevolmente ridimensionati i gravi indizi di colpevolezza, e NNM di Carapelle per il quale è stata disposta la revoca.

“Nell’ordinanza si legge che proprio il contributo difensivo – a cura dell’avvocato Luigi Sauro di Ortanova – è stato decisivo si fini della scarcerazione”

I due indagati rientrano nel blitz BLACKOUT, un’indagine condotta dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Potenza e relativa a numerosi furti pluriaggravati perpetrati fra le province di Avellino e Potenza di circa 50 km di rame con danni stimabili in diverse centinaia di migliaia di euro.