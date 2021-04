“Campioni!”. Storica promozione in serie A per il Manfredonia C5

Il RisparmioCasa Vitulano C5 conquista al PalAngelillo una storica promozione nella massima serie del futsal nazionale. I sipontini riportano la Puglia in serie A (7 solo le squadre partecipanti nella storia) battendo nettamente i ” pellicani” in trasferta per 1a7. Gara praticamente mai in discussione per gli uomini di mister Monsignori, che passano subito dopo pochi minuti, con una percussione di Crocco.

Nonostante la posta in palio altissima, i dauni sono attentissimi e da grande squadra ipotecano la gara già nella prima frazione, conclusasi con il parziale di 0-4, grazie alle successive reti di Raguso, aut.Alemao e Martinez.

I padroni di casa provano a riaprirla con Perri e il 5° di movimento ma la capolista chiude i giochi con Scigliano e il capocannoniere Sampaio, autore di una doppietta, che siglano il punteggio finale.

Il resto è accademia fino alla sirena, prima dell’inizio dei festeggiamenti per una storica vittoria voluta da tutta la società e attesa dalla città intera.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 17 aprile 2021.