L’ironia di Pio&Amedeo travolge Canale 5. Commozione per la madre di Amedeo scomparsa

Foggia, 17/04/2021 – (terninrete) Pio, “Il pubblico apprezza, dobbiamo alzare l’asticella, siamo in prima serata, il varietà, caro Amedeo”. Amedeo, “Noi dobbiamo alzare l’asticella, ma lascia perdere , hai capito dove stiamo andando in onda noi?” Pio, “certo su Canale5, questa grandissima rete, questa ammiraglia che offre ogni giorno un intrattenimento variopinto, con un pubblico di un livello culturale elevato”. Il pubblico in studio non capisce il tono ironico della battuta e si spella le mani. Amedeo: “siamo sinceri, a ognuno il proprio pubblico, Rai1 ha il pubblico dei vecchi, a Rai1 metti una replica di Montalbano, la quindicesima, manco se ne accorgono. Qui invece ci sono i vipponi, i naufraghi, ci stanno le sfere, questo è un pubblico semplice, è un pubblico basico, ecco perché noi stiamo qua, sennò mica chiamavano a noi”.

Si presentano così Pio e Amedeo in “Felicissima sera” il nuovo varietà del venerdì sera di Canale5. Ma il momento cult è quando la De Filippi introduce il padre di Amedeo, Federico. Se loro sono in prima serata su Canale5 lo devono alla tenacia di questo uomo che li ha sempre sostenuti, contro tutti e in tutto. Pio e Amedeo raccontano della giovinezza in povertà. Sono giustamente fieri delle loro origini e non le nascondono. E’ commovente la lettera che Pio e Amedeo gli indirizzano e che fanno leggere a Maria De Filippi. Amedeo non trattiene le lacrime. (ternirete)