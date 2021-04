Nominato commissario per opere pubbliche a Manfredonia, Mattinata e San Giovanni Rotondo

Manfredonia, 17/04/2021 – (italiantimes) Il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha firmato il decreto di nomina dei 29 commissari straordinari individuati dal precedente governo per la gestione di 57 opere pubbliche da velocizzare perché “da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative”.

Anche il Premier Draghi ha confermato le nomine ieri in conferenza stampa “Il ministro Giovannini e io abbiamo fatto la nomina di 57 commissari per 57 opere. Queste sono 14 infrastrutture stradali, 16 ferroviarie, trasporto rapido di massa, 11 infrastrutture idriche, 3 portuali e 12 per presidi di pubblica sicurezza. Queste erano opere già finanziate, deliberate prima e aspettavano di essere attuate. Mi ricordo altri elenchi di opere fantastiche, di cantieri, la domanda che uno si fa, come quando si parla di rimborsi da parte dello stato, è: quando le vedo queste cose?”: così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ieri 16 aprile.

13. SS16 Adriatica. Parte A: adeguamento tratto Foggia e San Severo. Parte B: Tangenziale Ovest di Foggia (Vincenzo Marzi).

14. SS 89 Garganica Parte A: razionalizzazione viabilita’ San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia. Parte B SSV del Gargano, da Vico del Gargano a Mattinata (Vincenzo Marzi). (italiantimes)