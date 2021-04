Vaccini antiCovid, superate le 930mila dosi in Puglia. Qui Foggia

Foggia, 17 aprile 2021. Le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia fino ad oggi, sabato 17 aprile, sono 933.386 su un totale di 1.071.275 dosi consegnate, pari all’87,1% (dato aggiornato alle ore 17.00).

La campagna vaccinale procede a ritmo intenso in Puglia, dando priorità ai cittadini con elevata fragilità, che sono presi in carico dai medici di medicina generale o dai centri di cure specialistiche; agli over 80 e per età, a partire dai 79 anni in giù senza fragilità.

I dati sugli over 80 (aggiornati alle ore 17) sono: 1 dose over 80 anni Puglia al 79,6% (dato Italia: 79,1%), 2 dose over 80 anni Puglia al 47,5% (dato Italia: 38,3%).

Da domani, domenica 18 aprile, le vaccinazioni Astrazeneca saranno aperte ai cittadini di 69 anni, ovvero i nati nel 1952. I cittadini con 69 anni avranno a disposizione anche i giorni della settimana successiva per recarsi negli hub. Si va avanti comunque sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Resta sempre confermato l’appuntamento per chi ha effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.

Asl Foggia. Nei Punti Vaccinali di Popolazione, da questa mattina sino alle ore 13,30, sono state somministrate oltre 2.200 dosi. Le operazioni continuano. Oggi, sedute straordinarie direttamente in loco nei comuni di Ischitella e Celenza Valfortore dove le unità vaccinali della ASL hanno somministrato le seconde dosi alle persone ultraottantenni e a Peschici e Zapponeta dove sono in corso le vaccinazioni delle persone di età compresa tra 70 e 79 anni. Da oggi è operativo anche l’hub allestito presso l’Ordine dei Medici di Foggia, messo a disposizione dei medici di medicina generale. Questa mattina i primi 8 medici di medicina generale hanno vaccinato i propri pazienti estremamente vulnerabili per un totale di 270 somministrazioni. Presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sono stati vaccinati 18 pazienti dializzati. La giornata di ieri, invece, si è conclusa con la somministrazione di 6.181 dosi su tutto il territorio provinciale. Dato generale. Ad oggi, in provincia di Foggia, sono state somministrate in tutto 155.972 dosi di vaccino di cui 110.865 prime dosi e 45.117 seconde dosi. Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose sono in tutto 32.542, di questi hanno fatto anche la seconda somministrazione 23.776. Cresce il dato delle persone di età compresa tra 70 e 79 anni che hanno ricevuto la prima dose: ad oggi sono 17.653. Hanno ricevuto la prima dose anche 10.135 persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave e 5.813 caregiver.

Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene del plesso D’Avanzo, nella settimana tra il 12 e il 17 aprile sono state vaccinate oltre 1.400 persone: 460 con condizioni di estrema vulnerabilità (in massima parte con tumori e malattie rare), 381 conviventi di pazienti ad alto rischio, 390 adulti di 60 anni di età e più.