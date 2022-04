Buona Pasqua. Risorge il bambino che sta dentro noi

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 17 aprile 2022. Gioia e divertimento per i bambini della Capitanata che mercoledì 13 pomeriggio hanno affollato il Centro Commerciale Gargano per partecipare alla prima edizione della “Caccia all’Uovo”.

Un gioco di Pasqua che negli Stati Uniti, in Francia e in Belgio rappresenta una tradizione di lunga data, coinvolgendo i bambini nella ricerca dei dolcetti colorati che potranno essere degustati per tutta la settimana delle festività pasquali.

La “Caccia all’Uovo” è stata replicata in provincia di Foggia, nascondendo gustose uova di cioccolato taglia mini tra gli esercizi commerciali del centro commerciale in località Monte Sant’Angelo che ha ospitato l’iniziativa.

Tra i partecipanti non solo i bambini della Capitanata ma anche un gruppo di bambini dell’Ucraina provenienti dalla città di Dnipro, capitale della resistenza nel conflitto contro la Russia.

La “Caccia all’Uovo” nasce in collaborazione con i tecnici di Serigadget di Manfredonia e le insegnanti della scuola paritaria “Albero Azzurro” di Manfredonia.

I piccoli partecipanti insieme con i loro accompagnatori hanno indossato una pettorina gialla ed hanno letteralmente invaso le corsie del centro commerciale, alla ricerca delle uova di cioccolato nascoste nei luoghi più impensabili: tra le cinture, dentro le scarpe, addirittura nella lavatrice.

Tanto divertimento quindi per grandi e piccini, un’esperienza sicuramente riuscita come conferma Rosanna Olivieri: “La prima edizione ha sicuramente conquistato tutti, abbiamo voluto regalare una giornata di gioia e di festa. È stato un bel momento di condivisione, i bambini erano partecipi e hanno aiutato anche chi ha avuto qualche difficoltà a trovare le uova comprendendo l’importanza del reciproco aiuto – questo il commento della referente della scuola paritaria “Albero Azzurro” – appositamente non abbiamo fatto alcun cenno alla guerra, con i bambini se ne parla ogni giorno a scuola, abbiamo preferito parlare di pace. Speriamo di poter replicare con una seconda edizione che vedrà una partecipazione più ampia, buona la prima, ne è valsa la pena”.

I piccoli ospiti dell’Ucraina non hanno fatto fatica ad integrarsi con il supporto delle loro accompagnatrici che intervenivano anche come interpreti, regalando così un momento di divertimento e spensieratezza.

Al momento, infatti, Manfredonia ospita un gruppo composto da circa una trentina di persone provenienti dall’Ucraina, tra donne e bambini. I mariti sono rimasti sul fronte a combattere. Per la partecipazione all’iniziativa, è stato prezioso il coinvolgimento da parte della loro referente Ocsana, presente sul territorio manfredoniano da almeno vent’anni e quello di Noemi Frattarolo, già Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Manfredonia.

“Un’iniziativa stupenda per fare in modo che Manfredonia si apra ad un nuovo avvenire per tutti – così la dichiarazione a caldo di Caterina Saggese tra i coordinatori della parte organizzativa – soprattutto sul tema dell’inclusione, l’evento ha avuto un riscontro positivo anche da questo punto di vista, ho ascoltato i commenti di alcuni bambini che erano entusiasti della presenza dei loro bambini ucraini”. Insomma, come in ogni gioco, c’è stato chi è riuscito a mettere nel suo cestino più uova, chi invece ne ha messa qualcuna di meno: tutti i piccoli partecipanti hanno infine ricevuto altre uova in regalo mentre gli accompagnatori sono stati omaggiati con alcuni prodotti tipici locali. Un modo goloso per congedarsi in attesa della prossima edizione.

A cura di Dalila Campanile da Foggia.