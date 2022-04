Rotice: “Anche Leali affascinato dalla bellezza di Manfredonia”

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 17 aprile 2022 – “Ma che bella è la nostra città nuovamente affollata di gente in queste giornate di festa? Anche qualche vip é venuto a godere della bellezza e dell’accoglienza di Manfredonia, come Fausto Leali, a pranzo presso il Seashell Restaurant BarCafè al Porto Turistico, che ha postato una foto dai suoi canali social. Orgoglioso ed emozionato nel (ri)vedere strade cosi animate e locali sold out”.

Inizia così la nota diffusa da Gianni Rotice, Sindaco di Manfredonia, molto soddisfatto per la presenza del noto cantante Fausto Leali nel giorno di Pasqua.

Il Primo Cittadino è orgoglioso di vedere la città così viva, le strade animate ed i locali pieni di clienti. Un luogo capace di attrarre anche l’attenzione di artisti noti del panorama nazionale.

“Che questa Pasqua possa rappresentare la nostra fattiva rinascita. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una grande estate.

Come Amministrazione comunale lavoriamo sodo ogni giorno e ce la metteremo tutta per portare il più in alto possibile il nome e l’onore di Manfredonia”, conclude Rotice.