Basket: alla Webbin Manfredonia gara 1 dei playoff

Manfredonia (Fg), 17 aprile 2023 – In un Paladante gremito sabato 15 aprile è andato in scena il primo atto dei playoff per la promozione in serie d . La WEBBIN capolista del girone affronta in semifinale la TEXA BIOMEDICALI FOGGIA. La gara si che preannunciava bella non ha tradito le attese. Il primo quarto vede i locali provare la prima fuga, (14-6)rispedita al mittente dalla squadra di coach Caracozzi che sulla sirena chiude il parziale sul 23 pari grazie ad un piazzato di Caracozzi L.

Il secondo periodo continua con la Webbin che cerca di staccare gli avversari, a metà tempo, Grasso & company raggiungono il +14(39-25), ma i viaggianti ancora una volta riducono il gap con i canestri di Lioce e la tripla sulla sirena di Virgilio.All’intervallo si va col punteggio di 49-43.

Nel terzo periodo la Webbin parte con le marce alte, la difesa inizia a fare il suo e piazza in parziale che porta il punteggio sul +17 (65-48). Da qui il team di coach Carbone si rilassa, Virgilio sale in cattedra e a suon di triple riduce lo svantaggio fino al -12 della terza sirena (69-57).

L’ultimo quarto non è adatto ai deboli di cuore, la Webbin Manfredonia spegne il motore e i viaggianti arrivano fino al -1 (71-70) a 4 minuti dal termine.

Gara riaperta, la Libertas ci crede ma la Webbin si ricorda che essere belli non serve se non si vince la gara, ritorna ad essere cinica sotto le plance e rimpiazza il break decisivo (11-5) che chiude gara 1 sul punteggio di 81-75.

L’Angel vince gara 1 tenendo il fattore campo, di rilievo la prestazione di tutto il gruppo dove oltre a Grasso (32 p.ti) e Totaro A (20 p.ti) in evidenza Carmone (10) e Vuovolo (8). Da sottolineare la prestazione degli under Ciociola F (5) classe 2007 e Totaro N. (4) Classe 2006, chiamati in causa nei momenti importanti della gara, hanno risposto alla grande confermando lo stato di crescita che stanno avendo.

Prezioso l’apporto di Manfredi (2), Vaira e Ciociola A che nonostante i problemi fisici che stanno affrontando hanno giocato mettendosi a disposizione dei compagni di squadra.

Il 22 aprile al Palarusso di Foggia si giocherà gara 2 ore 18:30, di sicuro sarà un’altra gara intensa dove nessuno vorrà tirarsi indietro.

TABELLINI. WEBBIN GIUSEPPE ANGEL MANFREDONIA-TEXA BIOMEDICALI NUOVA LIBERTAS FOGGIA

81-75 (23-23, 49-43, 69-57, 81-75).

WEBBIN MANFREDONIA: Vaira, Manfredi 2, Vuovolo 8, Segreto, Ciociola A., Carmone 10, Grasso 32, Totaro N. 4, Totaro A. 20, Ciociola F. 5. All: Carbone.

TEXA BIOMEDICALI NUOVA LIBERTAS FOGGIA: Carchia, Campaniello, Palmieri 6, Lioce 22, Battiante, Di Franco 10, Virgilio 23, Caracozzi L. 7, Ferramosca 2, Lobasso 5. All: Caracozzi C.

ARBITRI: Di Pietro di Foggia e Stanzione di Molfetta.

PARZIALI: 23-23, 26-20, 20-14, 12-18.