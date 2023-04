Foggia, 11 comuni al voto fra record di candidati e sindaci che ci riprovano

www.statoquotidiano.it, 17 aprile 2023. Comuni al voto il prossimo 14 e 15 maggio che, per la provincia di Foggia, sono 11 e non prevedono il ballottaggio, essendo tutti al di sotto dei 15mila abitanti. Vince al primo turno chi ottiene più voti. Ai blocchi di partenza aggregazioni più o meno variegate, come capita spesso in formazioni politiche di piccoli centri ma non solo.

Una campagna elettorale che non vede schierati simboli di partito, in competizione solo liste civiche dove a trainare è più che mai il nome del candidato sindaco.

Tra le sfide che si stanno organizzando, in una campagna elettorale che solo a consegna delle liste è veramente decollata, c’è quella di Peschici. Franco Tavaglione corre per il terzo mandato contro Luigi D’Arenzo. Area di centrodestra (l’uscente) contro area di centrosinistra (fra civici, pentastellati e sostegno dell’assessore regionale Piemontese).

Una competizione che proprio nell’uno contro uno si differenzia da quella di 5 anni fa con più candidati.

A Vico del Gargano l’uscente Michele Sementino si ripresenta come consigliere dopo 2 mandati. Il candidato sindaco è Lello Sciscio che si tira con sé anche un po’ di Pd oltre ai “suoi” civici. Se la vedrà con Angelo Fiorentino e con Antonio Catenazzo.

Record di aspiranti alla fascia tricolore per Ascoli Satriano con 5 nomi a sfidarsi.

Ritorna in pista Vincenzo Sarcone, sindaco della scorsa consiliatura chiusa anzitempo, con “Ascoli in comune”. Per la lista “Ascoli Futura” la candidata è Laura Flagella, per “Ascoli Nuova” candidata Maria Teresa Perrino. Con “Primavera ascolana” Angelo Infante, “Polis” è la lista del candidato sindaco Donato Ruscigno.

A San Paolo Civitate il sindaco in carica Francesco Marino (civico vicino a Emiliano) ritorna in campo. Si confronterà con il suo ex assessore alle politiche sociali, Fernanda Vocino, con Generoso Perna (area Pd) e Donato Rubino.

A Pietramontecorvino ci riprova per la terza volta Raimondo Giallella supportato da una lista abbastanza omogenea di centrosinistra. Contro, un ex vicesindaco di Fdi Domenico Zuppa. A Faeto, l’uscente Michele Pavia si ricandida. Il suo avversario è Francesco Carosiello, 19 anni. Sarà Pasquale Marchese, presidente del Cesevoca di Foggia, uno dei candidati sindaci a Castelluccio Valmaggiore. Sua avversaria è Debora Falco.

Enzo Nunno, sindaco uscente di Bovino, riparte contro due candidati, Stefania Russo (in lista alle scorse politiche con Sinistra Italiana) e Albero Casoria (già candidato di Raffale Fitto alle regionali 2020).

A S. Marco La Catola l’uscente Paolo De Martinis si ritrova come avversario l’ex vicesindaco Luigi Piacquadio. Ad Anzano di Puglia Paolo Lavanga contro Michelantonio Marciello.

Umberto Di Michele, sindaco uscente di Carapelle, contro Luigi Marasco nella cornice di una campagna elettorale che, a differenza di altri centri della provincia di Foggia, è in pieno svolgimento da mesi.

Paola Lucino