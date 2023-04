Foggia, 50° anniversario ordinazione presbiterale di Mons. Pelvi

FOGGIA, 17/04/2023 – In occasione del 50° anniversario d ella sua ordinazione presbitera le , S. Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi, martedì 18 aprile alle ore 18.00 presso la Basilica Cattedrale di Foggia presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica Stazionale alla quale parte ciperanno anche alcuni Arcivescovi e Vescovi .



Per l’efficace e sereno svolgimento dell’evento religioso si rende noto quanto segue:

1. Accesso alla Basilica Cattedrale

Per favorire un maggiore ordine negli ingressi ci si atterrà alle seguenti indicazioni:

• Ingresso principale della chiesa: riservato ai fedeli, fino ad esaurimento posti.

• Ingresso “lato campanile”: Arcivescovi e Vescovi, Presbiteri, Diaconi, Autorità civili

e militari, membri dell’O.E.S.S.G., membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese di

Foggia.



Si ricorda che l’ingresso in Cattedrale è libero (non è richiesto alcun invito o pass). Per

permettere ad un maggior numero di fedeli di prendere parte alla celebrazione oltre

all’interno della chiesa, nella Cripta saranno predisposti posti a sedere e un maxischermo.

Tutti coloro che parteciperanno in Cripta verranno raggiunti dai ministri per la Santa

Comunione.



Si invita a seguire le istruzioni del Servizio d’Ordine.

2. Il Comune di Foggia ha predisposto per la circostanza la chiusura integrale al traffico

veicolare della zona del Centro Storico vicinante la Basilica Cattedrale a partire dalle ore

13,00 del 18 aprile p.v. (cfr. Ordinanza dirigenziale nr. 183 del 14/04/2023).



3. Altre informazioni

Per venire incontro agli anziani ed ammalati, è stata prevista la diretta della celebrazione

che sarà trasmessa:

• in TV su: Tele Dehon (Puglia e Basilicata canale 19; Calabria canale 86; Campania

canale 186)

• su Facebook alle pagine: “Tele Dehon” e “Arcidiocesi Foggia–Bovino”

• su YouTube alla pagina: “Tele Dehon”.