Foggia femminile “sfrattato” dal campo, dura replica al sindaco Cavalieri

La partita in programma domenica 16 aprile 2023 alle ore 11:00 presso il Campo Sportivo Michele D’Achille di Troia tra le formazioni femminili del Calcio Foggia 1920 U17 e della Nitor Brindisi U17 poteva e doveva disputarsi senza alcuna interruzione. “La partita non era stata autorizzata. Non è una questione economica, o comunque non solo, è soprattutto una questione di legittimità e responsabilità”.

Alle seguenti dichiarazioni rilasciate da parte del Sindaco di Troia, la società Calcio Foggia 1920 risponde:

– in primis, dichiarando che personale della Segreteria del Settore Giovanile ha comunicato nei tempi debiti al tramite dell’ASD Troia Sport (custode dell’impianto) la richiesta di disponibilità dell’impianto per gli incontri dell’Under 15 e dell’Under 17 e ricevendone l’autorizzazione verbale, prova ne è la disputa della gara di campionato della compagine femminile Under 15 contro le pari età della Phoenix Trani il giorno precedente (sabato 15 aprile alle ore 18.00) e dell’inizio della gara imputata iniziata domenica 16 aprile 2023 alle ore 11.00 contro le pari età della Nitor Brindisi, bloccata e sospesa per volere imperativo del Sindaco del Comune di Troia al 15’ minuto del secondo tempo;

– inoltre, sull’ulteriore dichiarazione rilasciata: “In caso di incidente a rispondere sarebbe stato il Comune di Troia nella figura del Sindaco, poiché il campo è del comune di Troia”, alla responsabilità civile e penale, come dichiarato dal Sig. Leonardo Cavalieri, la società Calcio Foggia 1920 precisa come la gestione del campo sportivo sia stata affidata dal Comune stesso all’ASD Troia Sport, soggetto eventualmente responsabile nei confronti di terzi fruitori della struttura. Pertanto, la società Calcio Foggia 1920 condanna l’accaduto e la sospensione della gara che ha provocato nelle giovani sportive sconforto e tristezza arrecando un grave danno non solo d’immagine alla nostra società ma di credibilità a livello nazionale, riservandosi di tutelarsi dinanzi alle autorità giudiziarie.

La società Calcio Foggia 1920 nella figura del Presidente Nicola Canonico chiede scusa alle atlete rossonere e del club ospitato, il Nitor Brindisi, per quanto accaduto. L’attenzione del Foggia verso il mondo young è costante, come dimostrano i risultati delle formazioni giovanili.

La società Calcio Foggia 1920 a fronte dell’accaduto, precisa che terminerà la stagione sportiva giovanile presso la struttura sportiva di Troia, ma che non ne usufruirà più in futuro sino al termine della gestione da parte di questa amministrazione Comunale.

A corredo di questo comunicato si allegano di seguito:

Comunicato ufficiale n° 45 del 13 aprile 2023 diffuso da LND – Comitato Regionale Puglia

Richiesta forza pubblica inviata al Comando Polizia Municipale de Comune di Troia

Bonifici per saldo ultime tre mensilità (febbraio, marzo, aprile) anno 2023.

