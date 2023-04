Giovane scomparso a Foggia: trovato a Malpensa a 800 km da casa

FOGGIA, 17/04/2023 – Il viaggio di 800 km di Angelo Daniele Curcio, durato poco più di 24 ore , non è ancora stato ricostruito . Ciò che conta, però, è che stia bene e sia al sicuro. Scomparso da Foggia, è stato ritrovato a Malpensa nel pomeriggio di oggi, 17 aprile .

Si ritiene che il giovane sia stato trovato dalla polizia all‘interno del Terminal 1. Era partito ieri mattina dall’ospedale di Foggia dove era recato per accertamenti, ma nel frattempo era scomparso. I genitori avevano dato l‘allarme temendo che fosse in stato confusionale e quindi in pericolo. Le ricerche sono state immediatamente avviate e si sono concluse con un lieto fine. Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico, dove il ragazzo vive, ha annunciato il ritrovamento. Lo riporta il sito malpensa24.it.