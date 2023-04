Ischitella, giochi pericolosi tra adolescenti: il sindaco lancia l’allarme

www.statoquotidiano.it Gargano 17/04/2023 Il sindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti, ha lanciato un appello tramite i social ai genitori e ai giovani di Ischitella, affinché si prenda maggiormente sul serio il problema dei giochi pericolosi tra gli adolescenti.

Secondo il sindaco, questi giochi non sono semplici comportamenti incoscienti, ma rappresentano un modo per gli adolescenti di mostrare la propria identità al gruppo e ottenere riconoscimento. Purtroppo, però, questo comportamento spesso porta ad incidenti irreparabili, poiché i ragazzi non percepiscono il senso del pericolo.

Nobiletti ha specificamente citato un episodio avvenuto nella piazzetta di San Francesco, dove alcuni ragazzi stavano giocando a rincorrersi sui muretti che circondano la piazza, molto pericolosi perchè oltre di essi c’è uno strapiombo di una decina di metri. Il sindaco ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha invitato i genitori ad essere più vigili sui propri figli.

Inoltre, Nobiletti si è rivolto direttamente ai giovani della comunità, esortandoli ad abbandonare i giochi pericolosi, inclusi quelli online, e a non mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.

Articolo a cura di Vittorio Agricola