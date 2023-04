Lascia 4 figli piccoli in strada per fare un dispetto alla moglie

BRESCIA, 17/04/2023 – Per infastidire la moglie, con la quale litigava da tempo, ha lasciato i quattro figli sul marciapiede davanti alla ex casa dei suoceri a Brescia , dove ha trovato i quattro fratellini, due ancora in pannolino e il più grande di tre anni, sdraiati sui seggiolino .

Giunti sul posto, i carabinieri hanno avvolto i bambini infreddoliti e spaventati in coperte, li hanno soccorsi e hanno allertato il 118. I quattro bambini sono stati affidati alla madre e il marito è stato denunciato per abbandono. Dalle successive indagini è emerso che i quattro bambini erano figli di una coppia italiana residente in Germania e che erano stati abbandonati fuori dalla casa del suocero a causa di un disaccordo tra i genitori. Lo riporta l’agenia Ansa.