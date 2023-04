Lecce-Sampdoria finisce 1-1: un pareggio che scontenta entrambe

Lecce, 17 aprile 2023 (ANSA) – Il Lecce non va oltre l’1-1 casalingo con la Sampdoria: un pareggio che scontenta entrambe le squadre.

I pugliesi non riescono a tirarsi fuori dalla lotta salvezza, mentre i liguri avevano bisogno della vittoria per continuare a sperare in una difficile salvezza.

In gol Ceesay al 31′ per i salentini, nel corso di un primo tempo nel corso del quale i padroni di casa hanno dominato e sfiorato più volte il gol. Nella ripresa l’allenatore blucerchiato, Stankovic rivoluziona la squadra con quattro cambi. E al 75′ arriva il pareggio dello spagnolo Jesé. (ANSA)