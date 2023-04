Informazioni sull’offerta di lavoro

Şişecam è stata fondata nel 1935 per stabilire l’industria del vetro turca in linea con la visione di Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della Repubblica turca. Oggi Şişecam è un forte attore globale nei settori del vetro e dei prodotti chimici. Şişecam è l’unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro, inclusi vetro piano, vetreria, imballaggi in vetro e fibra di vetro. Attualmente, Şişecam è tra i primi due produttori mondiali di vetreria e tra i primi cinque produttori di imballaggi in vetro e vetro piano. Şişecam è uno dei tre maggiori produttori di soda al mondo e il leader mondiale nei prodotti chimici a base di cromo.

Şişecam svolge un ruolo di primo piano nelle linee di business del vetro piano, della vetreria, degli imballaggi in vetro, dei prodotti chimici, dell’automotive, della fibra di vetro, delle miniere, dell’energia e del riciclaggio.

Şişecam gestisce impianti di produzione in Germania, Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti oltre che in Turchia.

Şişecam sta compiendo passi importanti verso il suo obiettivo di diventare uno dei primi tre produttori mondiali nei suoi principali settori di attività. Spinta dalle sue risorse umane altamente competenti e dalle sue tecnologie intelligenti, Şişecam trasforma continuamente la sua infrastruttura digitale e la sua cultura aziendale tenendo conto delle esigenze del futuro. Con 86 anni di esperienza e 22.000 dipendenti, Şişecam svolge attività di produzione in 14 paesi in quattro continenti e gestisce una rete di vendita in oltre 150 paesi in tutto il mondo.

Şişecam sta procedendo nel suo percorso di crescita in linea con la sua strategia di eccellenza globale e alimentata da un approccio inclusivo che supporta lo sviluppo del suo intero ecosistema. Şişecam si assume la responsabilità di proteggere il pianeta, dare potere alla società e trasformare la vita con la sua strategia CareforNext, che è conforme e incentrata sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Şişecam utilizza tutta la sua esperienza e competenza per promuovere lo sviluppo sostenibile in ogni aspetto.

Stiamo cercando un responsabile delle risorse umane per partecipare a Şişecam Flat Glass con sede a Monte Sant’Angelo – Manfredonia, Italia. Il candidato ideale avrebbe i seguenti requisiti;

Laurea triennale in Risorse Umane o discipline affini

Minimo 10 anni di esperienza in pratiche HR end-to-end preferibilmente nel settore produttivo

Minimo 3 anni di esperienza nella gestione del team

Ottime competenze in MS Office

Esperto nella gestione delle Relazioni Industriali e delle relazioni sindacali

Avere esperienza in sistemi HR come SAP e Fattori di successo

Buona padronanza della normativa HR

Avere un livello avanzato di inglese e fluidità nella comunicazione

Forti capacità di coordinamento con il lavoro di squadra e forte miglioramento del processo drive-in

Avere forti capacità di comunicazione e una prospettiva orientata alla soluzione con un alto livello di capacità di risoluzione dei problemi

Forti capacità analitiche e di reporting

Proattivo e autonomo

Nessun ostacolo al viaggio

Descrizione del lavoro

Sviluppare e migliorare le pratiche delle risorse umane, monitorare e gestire i risultati; fornire approfondimenti/conoscenze sul mercato del lavoro locale alla sede centrale e alle funzioni locali, identificando le aree di sviluppo e monitorando i risultati

Interpretazione dei report di analisi delle risorse umane (ad es. sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti, tasso di rotazione della forza lavoro, dati demografici) e comunicazione degli stessi alle unità aziendali, sviluppo di consigli in linea con i requisiti, costruzione e monitoraggio di piani d’azione con la leadership per garantire il miglioramento continuo

Preparazione di un piano annuale della forza lavoro con i manager e fornitura di consulenza e coaching ai manager su questioni relative alla forza lavoro in modo da definire correttamente la strategia delle risorse umane

Supportare i team interessati nei processi relativi a job family, job rating e struttura del titolo per le unità di business di cui sono responsabili in linea con i processi di sviluppo organizzativo svolti a livello di Gruppo

Gestire il processo di reclutamento per tutte le posizioni nella loro area di responsabilità secondo gli standard stabiliti dal Centro di Eccellenza; assumere un ruolo nei processi di valutazione delle competenze e del potenziale nell’ambito della gestione dei talenti per tutte le posizioni di propria competenza

Gestione della comunicazione con i sindacati e le rappresentanze sindacali e supporto ai processi di contrattazione collettiva

Responsabile delle azioni necessarie da intraprendere in linea con le regole etiche e le politiche di disciplina aziendale

