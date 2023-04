Offerte di lavoro e avvisi per la Provincia di Foggia e per lavorare all’estero

17 Aprile 2023 – Personale cercasi in Provincia di Foggia: dagli annunci pubblicati dai Centri per l’Impiego nella settimana tra l’11 e il 17 aprile risultano esserci ancora 87 posti vacanti.

Il settore “ristorazione” registra un’alta richiesta di personale tra aiuto cuochi, chef, camerieri ai piani, tecnici audio-luci, addetti mini club, animatori turistici presso le città del Gargano. Per il settore secondario (“industria e trasporti”, “costruzioni e impianti”, “commercio e artigianato”) si cercano addetti alle vendite e contabilità su Cerignola e muratori, carpentieri e manovali edili su San Severo e Lucera. Rientrano nel settore “servizi” due annunci per la ricerca di tecnico campionatore e perito chimico su Foggia.

Tutti gli annunci di lavoro sono reperibili sul sito di Regione Puglia “Lavoro per te”, dove è possibile segnalare la propria disponibilità cliccando sul tasto “Candidati” (per chi è in possesso di SPID) oppure inviando il proprio curriculum al Centro per l’Impiego che

gestisce la ricerca di personale.

Sono attivi tre annunci per gli iscritti al Collocamento mirato (ex art.18 c.2 L.68/99 vedovi, orfani, profughi…) con scadenza il 19 aprile: 1 operaio manovale per una società metalmeccanica di Manfredonia, 1 operaio manutentore per la società del settore Industria FIB spa presso Monte Sant’Angelo e 1 operatore pluriservizio per una società del settore ristorazione sita a Foggia.

I moduli per candidarsi sono reperibili sulla home page del sito Sintesi Foggia. Per chi cerca un’esperienza di lavoro all’estero, la rete EURES presenta annunci di lavoro nel settore turistico e dei servizi in Paesi quali Norvegia, Finlandia, Croazia, Grecia come camerieri, front office, traduttori, guide turistiche, educatori, o nel settore ICT in Paesi come Malta, Spagna, Germania come Front end Developer, Java Developer, assistente del Brand Manager. I dettagli sono consultabili sul sito Sistema Puglia Eures.

Si segnalano due avviamenti a selezione ex art.16 L.56/87: uno finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.2 “Operatori”, del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, presso la sede del Comando Provinciale dei VV.F. Puglia sita in Foggia (scadenza: 4 maggio) e l’altro per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale per l’assolvimento delle funzioni attribuite al profilo di “Esecutore Tecnico Manutentivo” (Cat.B) presso il Comune di Faeto (FG) (scadenza: 12 maggio). I bandi con i relativi dettagli e allegati sono consultabili sul sito Arpal Puglia e Sintesi Foggia.

La pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” pubblica costantemente le offerte di lavoro aggiornate e gli eventi organizzati dai CPI sul territorio.

I Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) restano a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. ARPAL Puglia – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro.

Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. www.arpal.regione.puglia.it

Contatti

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione COORDINAMENTO FOGGIA