Padre Moscone: “Inserito a mia insaputa in convegno. La mia vicinanza a chi è rimasto turbato”

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 16 aprile 2023. “Ho appreso di essere stato inserito, a mia insaputa, tra i saluti istituzionali al convegno ‘La libertà educativa della famiglia. Rischi di colonizzazione ideologica connessi all’introduzione nelle scuole della

carriera alias’, in un giorno ed orario (giovedì 20 pv h. 19.15) in cui ho già in programma altri impegni”.

“Deprecando tale comportamento scorretto, smentisco la mia presenza e rinnovo la mia personale vicinanza a tutte le persone rimaste turbate per tale situazione”.

Lo dice in una nota padre Franco Moscone crs, arcivescovo.