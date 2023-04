www.statoquotidiano.it, Foggia, 17 aprile 2023. All’esito di un giudizio originatosi per fatti datati 2019 in località Agnuli-Faro (porto turistico di Mattinata) e che verteva su reati di natura edilizia e sismica, è giunta nei giorni scorsi la sentenza penale del Tribunale di Foggia nei confronti del mattinatese Silvestri Leonardo imputato di fattispecie delittuose di intervento edilizio in zona sismica.

I fatti hanno riguardato la realizzazione di una struttura in acciaio a forma irregolare ad andamento ondivago, dalle imponenti dimensioni con copertura e chiusura perimetrale in muratura ed in vetro. Inoltre, detto intervento era, secondo l’accusa, perpetrato e/o eseguito in zona sismica in totale difformità delle norme tecniche sull’edilizia e senza la preventiva autorizzazione scritta al competente ufficio pubblico.

Il giudizio penale, afferma il legale dei Silvestri, avv. Matteo Ciociola, nasceva a seguito di comunicazione di presunti abusi edilizi, trasmessa con nota dalle Autorità del posto e realizzati, nell’area sita in località “Agnuli-Faro”.

La sentenza penale, per Silvestri Leonardo, intervenuta l’11 aprile scorso ed emessa dal Tribunale di Foggia- Sez. I° penale, all’esito di una approfondita istruttoria, statuisce l’assoluta estraneità del Silvestri ai reati a lui ascritti con la formula “per non aver commesso il fatto“.

Soddisfatto il legale Ciociola, il quale ribadisce l’allineamento, della sentenza penale sopraggiunta, alle evocate e dimostrate tesi difensive. Inoltre, aggiunge, l’avv. Ciociola, non si dimentichi che, il Silvestri (figlio) di recente, è risultato destinatario di altra importante sentenza assolutoriadel Tribunale penale di Foggia ove era tratto a giudizio per un reato di ricettazione (art.648 c.p.) in concorso, per aver acquistato, con regolare fattura agli atti del processo ormai celebrato e conclusosi, un’imbarcazione da diporto di lunghezza inferiore a mt. 10; rectius, di lunghezza pari a mt. 5,40 (poi risultato rubato ad un avvocato), da altro soggetto che lo deteneva e usava, a sua volta imputato per ricettazione.

In capo al Silvestri Felice, continua il difensore avvocato Ciociola, sussistevano i requisiti della buona fede al momento dell’acquisto nonché un titolo idoneo al trasferimento del possesso; ciò al fine di escludere in nuce la sussistenza del reato di ricettazione, quantomeno in relazione all’elemento psicologico del reato.

Soddisfatto dell’esito raggiunto, continua il legale, i miei assistiti (padre figlio), seppur destinatari di un provvedimento prefettizio afferente l’interdittiva antimafia, che peraltro si basava anchesui fatti di cui alle due vertenze penali di cui sopra, sono incensurati ed estranei alle dinamiche criminali, non sono mai stati interessati da indagini e/o giudizi riguardanti la criminalità organizzata, men che meno non v’è mai stato alcun collegamento con organizzazioni mafiose, o di un possibile loro condizionamento sulle attività economiche dei Silvestri, peraltro pure revocate di recente dal Comune di Mattinata.

Sarebbe opportuno ricordare, continua il legale, che il Tribunale di Bari, II Sezione Penale in funzione di Tribunale per la Prevenzione, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Romanazzi (Presidente Rel.), dott.ssa Rosa Caramia (Giudice) e dott. Giuseppe Montemurro (Giudice), con ORDINANZA n° 7/2021 del 16.02.2021, in accoglimento del ricorso depositato in data 07.08.2021 dalla ditta individuale “Silvestri Felice”, in persona dell’omonimo titolare, ha applicato l’istituto del Controllo Giudiziario ex art. 34 bis del codice antimafia per la durata di anni due nominando all’uopo l’Amministratore Giudiziario, sospendendo gli effetti di cui all’art.94 con riferimento sia al pacchetto contrattuale di parte pubblica che ha tutta l’attività aziendale, ivi compresa la partecipazione alle procedure di gara, con la conseguente possibilità, per l’operatore economico, di vedersi aggiudicati nuovi appalti e dunque di conseguire l’iscrizione nella c.d. “White List”.



A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it