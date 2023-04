Ultimora. Angelo Daniele Cursio è stato ritrovato dalla Polizia

ALLARME RIENTRATO! Grazie a Dio e grazie a quanti si sono prodigati. Lo riporta il Sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale. Il giovane si era allontanato ieri dal Policlinico di Foggia dove doveva sottoporsi ad una visita . D alle 11 di ieri mattina non si avevano più sue notizie. Da subito la famiglia aveva fatto partire una campagna social per chiedere aiuto e aveva presentato denuncia in caserma della sua scomparsa.