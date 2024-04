Bari – Manfredonia. Come confermato a StatoQuotidiano.it, il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, da gennaio del 2021 Consigliere del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per le Tematiche Ambientali, si è dimesso da consigliere dello stesso Presidente Emiliano per la Task Force Occupazione e Politiche del Lavoro. L’incarico era stato firmato dal Governatore pugliese giovedì 9 marzo 2023.

Si fa riferimento a una nomina su base fiduciaria, relativa a consiglieri politici o esperti a supporto del Capo di Gabinetto.

Seguono aggiornamenti.