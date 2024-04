Nella provincia di Foggia, ci sono in totale 64 posizioni vuote nel servizio di emergenza territoriale. Questo dato deriva dalla verifica periodica dei dipendenti impiegati nei servizi di Emergenza Territoriale 118, condotta dall’ASL Fg il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno.

Le posizioni vacanti sono distribuite in otto macroaree. Le situazioni più critiche si riscontrano nelle macroaree 6 e 10: nella prima, ci sono carenze presso il Presidio di Emergenza territoriale (PET) di San Severo (2), Torremaggiore (4), Serracapriola (3), Lesina (3) e nella Postazione fissa medicalizzata (PFM) di Torremaggiore (2). Mentre nella macroarea 10, ci sono ben 17 posizioni vuote, di cui 4 a Manfredonia, 2 a Mattinata, 5 a Monte Sant’Angelo, e 2 a Zapponeta. Al PET di San Marco in Lamis, c’è una carenza, e altre tre posizioni vacanti si riscontrano alle PFM di Monte Sant’Angelo (1) e San Marco in Lamis (2).

Nella parte meridionale della Capitanata, ci sono 2 carenze al ‘Tatarella’ di Cerignola e 3 al PET di Orta Nova.

Inoltre, è stata rilevata una posizione vuota al PET del ‘Lastaria’ di Lucera nella Macroarea 1, dove ci sono anche 3 posizioni da riempire al PET di Volturino.

Altre 4 posizioni vuote sono state riscontrate al PET di Anzano (Macroarea 3), e altrettante al PET di San Nicandro Garganico nella Macroarea 7, dove sono emerse anche 2 carenze al PET di Cagnano.

Nella Macroarea 8, ci sono 2 carenze al PET di Rodi Garganico e 3 al PET di Vico del Gargano. A Vico, sono state assegnate le 2 sedi della PFM dopo la mobilità interaziendale.

Infine, nella Macroarea 9, ci sono 4 carenze al PET di Peschici. La situazione è altrettanto critica a Vieste, dove sia il PET (3) che la PFM (2) segnalano una carenza di personale.

Lo riporta foggiatoday.it.