L’abbazia di Santa Maria di Pulsano tra passato e presente (Parte I). Il patrimonio terriero al momento della soppressione

MICHELE TRANASI

L’abbazia di Santa Maria di Pulsano tra passato e presente

PARTE PRIMA

Il patrimonio terriero al momento della soppressione

Per quel che attiene al patrimonio terriero di Pulsano, le informazioni di cui disponiamo sono alquanto precise e dettagliate. Nel Catasto onciario del 1753 l’abbazia figurava al 4° posto per rendita tra gli enti ecclesiastici (ben 31) che avevano beni nel Comune di Monte Sant’Angelo, dopo la Mensa arcivescovile, la Basilica di San Michele e il monastero di Santa Chiara.

L’abbazia di Pulsano fu soppressa durante il Decennio, il periodo francese (1806-15), in forza del decreto di Gioacchino Murat del 13 febbraio 1807. Tenuta dai celestini di Manfredonia, di fatto fu privata di tutti i suoi beni e di tutti i suoi censi (di questi ultimi era un importante collettore), che passarono al regio Demanio.

All’origine della soppressione degli ordini regolari (a Monte Sant’Angelo furono soppressi altri tre conventi), c’era la considerazione che essi “sieno inutili al culto e alla disciplina ecclesiastica”. Evidentemente, non erano ritenuti neanche di alcuna utilità sociale.

Questa era, al momento della soppressione, la situazione patrimoniale, sommariamente compendiata, riferita al feudo di Monte Sant’Angelo prima della sua divisione, avvenuta nel 1813 (comprendeva anche il territorio passato a Manfredonia dopo quella data).

Le fonti di reddito erano tre: a) possedimenti; b) colonie; c) censi.

I possedimenti, ossia le terre gestite in economia diretta mediante braccianti salariati o date in affitto con contratti di durata novennale o sessennale, erano sparsi in diverse contrade.

TERRENI DELL’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI PULSANO

contrada – coltura versura rendita: d.

• dintorni dell’abbazia: seminativo 30 25 – pascolo coperto da macchia mediterranea 740 40

• Coppa Santa: seminativo 20 50 pascolo 10 10

• Coppa Lapilla: seminativo, con presenza di grotte e cisterne 12 16

• Santa Barbara: pascolo, con presenza di grotte e 3 cisterne 25 20

• Valle di Pulsano: iazzi, romitori, grotte e cisterne 18

• Ruggiano: seminativo 30 48

• Pantano di San Giovanni: seminativo 160 20

pascolo, con 5 orti 80 17

• San Simeone – Cassano: pascolo 140 64

• Macchia (area compresa tra la Cisterna del Gravaglione e il Pozzo Salso): pascolo, con 10 grotte 220 66 seminativo e uliveto con casa rurale 120 100

• Cozzolete: seminativo 1.328 320

• diverse località: 148 alberi di olivi 30

• Valle della Monica, Carbonara, Gravaglione: seminativo 20 30

• 1 difesa, servita da 9 cisterne 40 100

tot. 2.975 974

Come si può rilevare nel prospetto, i “fondi rustici” dell’abbazia assommavano a 2.975 versure (ha 3.670 circa). La rendita annua “accertata e sottoposta a tassa”, vale a dire il reddito imponibile di oggi, era di 974 ducati. Le colonie erano terre concesse a privati dietro corresponsione di quote variabili dei loro prodotti, vale a dire un tomolo e mezzo a versura sui terreni coltivati a grano e fava, e di due tomoli su quelli coltivati ad orzo ed avena (il 10 per cento circa delle rese medie dell’epoca, che erano conosciute).

Si conoscevano anche le contrade delle terre fiscali, l’estensione delle stesse e la relativa terraggiera (l’ammontare dei prodotti del suolo corrisposti).

TERRAGGIO: GRANO

contrada versura tomolo rendita: d.

• Cozzolete 368 553 940

• Montagna 132 198 336

• Macchia e Vota 89 134 227

TERRAGGIO: ORZO

contrada versura tomolo rendita: d.

• Cozzolete 131 262 236

• Montagna 1 2 2

• Macchia e Vota 30 60 54

TERRAGGIO: AVENA

contrada versura tomolo rendita: d.

• Cozzolete 47 94 66

• Montagna 22 44 31

• Macchia e Vota 11 22 16

TERRAGGIO: FAVE

contrada versura tomolo rendita: d.

• Cozzolete 14 21 21

• Montagna 8 12 12

• Macchia e Vota 3 4 4

Risulta da queste cifre che le terre soggette al terraggio a favore dell’abbazia superavano le 855 versure (ha 1.056), i tomoli della terraggiera erano 1.407, la rendita complessiva, calcolata sempre ai fini dell’imposizione fiscale, ammontava a 1.939 ducati. La rendita era data dal valore di mercato dei diversi generi: 18 carlini per ogni tomolo di grano, 13 per l’orzo, 8 per l’avena, 10 per la fava (si ricorda che per fare 1 ducato occorrevano 10 carlini).

Quanto ai censi enfiteuti perpetui, ammontavano a 655 ducati, 320 dei quali provenienti dalle Cozzolete. Vi erano coinvolti una cinquantina di coltivatori.

A conti fatti, al momento della soppressione, l’abbazia di Pulsano aveva un patrimonio terriero, nel Comune di Monte Sant’Angelo, di ben 3.830 versure (ha 4.728), con una rendita di 3.568 ducati. Una somma enorme per quei tempi, basti pensare che i religiosi sloggiati dai conventi soppressi in epoca napoleonica furono mantenuti con una pensione pubblica di 96 ducati l’anno – i laici con la metà – e che lo stipendio annuo di un impiegato comunale, negli anni ’30-‘40, si aggirava sui 40 ducati. E sicuramente un bracciante che viveva alla giornata di ducati ne prendeva molto meno. Va ricordato, poi, che parte di quella rendita andava a finire alla Mensa arcivescovile sipontina, e da qui alla Curia romana, il committente finale.

Quanto alle imposte, bisogna tener presente che, in base al Concordato del 1741 tra Chiesa di Roma e Regno di Napoli, in vigore a quel tempo, tutti quei beni erano esentati al 50 per cento, perché già posseduti a quella data. Ed era già un passo avanti rispetto a prima, quando godevano della totale immunità fiscale.

Tra i beni immobili dell’abbazia non dovevano mancare le “case di abitazione”, ma non disponiamo di dati di riferimento.