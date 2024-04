L’abbazia di Santa Maria di Pulsano tra passato e presente (Parte I). Le vicissitudini patrimoniali dopo la soppressione 

Le vicissitudini patrimoniali dopo la soppressione

A seguito della soppressione del 1807, dal punto di vista patrimoniale viene a determinarsi una situazione alquanto variegata.

Il monastero, con gli annessi orticini all’interno e la Chiesa, fu assegnato in dote alla Certosa di San Martino di Napoli, la quale, poiché «infruttifero di rendita», lo ritornò al Patrimonio regolare. (L’Amministrazione del Patrimonio regolare, che metteva assieme tutti i beni indemaniati invenduti, era stata costituita ai sensi del Concordato di Terracina del 21 marzo 1818 e sarà sciolta con regio decreto del 17 maggio 1836; le sue funzioni saranno attribuite alla Commissione esecutrice del Concordato per lo Stralcio del Patrimonio regolare. La Certosa di San Martino, invece, fu soppressa con i decreti luogotenenziali del 17 febbraio 1861 e i suoi beni andarono alla Cassa ecclesiastica di Napoli e, dopo la soppressione di questa, nel 1866, ritornarono al Demanio nazionale).

Dalla Commissione esecutrice del Concordato, con atto notarile del 5 settembre 1842, una parte dei beni del monastero (10 stanze, 3 orticini, due cisterne e dei piccoli spazi all’interno delle muraglie) fu concessa in enfiteusi perpetua al sacerdote don Nicola Bisceglia fu Carmine (la cessione avvenne tramite il suo rappresentante, Gennaro Coppola).

Della concessione non facevano parte né i grottoni sottostanti ai fabbricati né la chiesa, che rimase di proprietà ecclesiastica, soggetta alla giurisdizione dell’ordinario diocesano. Oggi la proprietà è dell’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Manfredonia.

Don Nicola Bisceglia aveva l’obbligo di custodire i fabbricati da “buon padre di famiglia” e di non cambiare la forma degli stessi. Era obbligato anche a “mantenere a tutte sue spese la Chiesetta adiacente al locale suddetto, così tenerla aperta al Culto divino, farvi sempre gli accomodi che vi occorrono, corredarla di tutto il necessario in arredi sacri ed utensili, e farvi celebrare almeno una messa ogni giorno festivo, senza poter pretendere alcun rimborso o compenso da chicchesia”. Quest’ultimo obbligo fu flagrantemente violato, visto che sin da subito si ha notizia di lamentele da parte dei coloni dell’abbazia circa “richieste di generi” (grano, fave, ecc.) per le spese di culto.

Fatto si è che per Santa Maria di Pulsano iniziò un periodo di lenta, ma irreversibile, agonia, che la porterà, già nel 1839, ad essere “deserta et ruinosa… una landa petrosa, irta di cardoni e di asfodeli, con un piccolo uomo vestito di saio che faceva da guardiano” (il virgolettato è del viaggiatore e scrittore francese Émile Bertaux). La situazione non cambiò negli anni a venire, tanto che sulla fine del periodo borbonico l’abbazia era “più che vacante, inesistente”. Va detto, comunque, che l’inattività della chiesa di Pulsano non comportò alcun disagio ai coloni della zona, che potevano disporre di un’altra chiesa nelle vicinanze, operante già da un secolo.

Quanto alle proprietà terriere, con la soppressione del monastero le colonie parziarie passarono al regio Demanio. In seguito, per effetto della legge sul Tavoliere di Puglia del 21 maggio 1806, furono date in enfiteusi perpetua ai coloni che ne erano già in possesso. Al Demanio passarono anche tutte le altre terre, che non furono alienate nel periodo francese, perché non ci fu tempo di farlo, per l’intervenuto cambiamento di regime. (Qui va ricordato che tutte le terre confiscate nel Comune di Monte Sant’Angelo ai celestini (decreto 13 febbraio 1807), ai minori conventuali (francescani) e ai carmelitani (decreto 7 agosto 1809) furono alienate, in forza della legge del 4 maggio 1810).

Il nucleo più consistente delle colonie (v. 1.100) si trovava in contrada Cozzolete, passata al Comune di Manfredonia nel 1813. Considerata tra le migliori terre della zona., era in mano di 77 coloni, che non vedevano l’ora di liberarsi dei canoni a loro carico. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, essi si attivarono per coinvolgere il Comune anzidetto in un opera di intercessione presso il Demanio per l’affrancazione dei canoni. E così il Consiglio comunale nel 1872 si pronunciò tre volte sulla questione: l’8 luglio approvò uno schema di transazione con cui impegnava la Giunta a versare al Demanio la somma di 20.000 lire, che avrebbe poi recuperato dai beneficiari; il 17 luglio l’autorizzò a «poter formare regolare contratto per la cessione di tutt’i dritti e ragioni che il Real Demanio vanta contro i proprietari soggetti al peso della cosiddetta terraggiera di Pulsano e per la somma stabilita»; il 9 ottobre ritornò sull’argomento per fissare le modalità di affrancazione dei canoni, soprattutto in ordine ai tempi e ai modi del recupero delle somme dai coloni. Quest’ultima delibera ottenne l’approvazione della Giunta provinciale amministrativa (autorità tutoria dei Comuni) il 7 novembre di quello stesso anno.

È opportuno precisare che nel caso di Cozzolete non siamo in presenza di una platea di contadini, ma di veri e propri proprietari terrieri, con una quindicina di versure a testa (troppe in rapporto ad una popolazione di 8.000 abitanti, costituita in prevalenza da braccianti agricoli), gravate da un canone bassissimo. Infatti, stante la somma pagata dall’appaltatore al Demanio nel quadriennio 1867-70, che fu di 3.130 lire, o quella pagata nel sessennio 1871-76, che fu di 3.215 lire, il canone medio annuo a carico dei coloni risultò di 0,71 lire nel primo caso e di 0,50 nel secondo. Ovviamente queste cifre vanno aumentate di qualche decimale, l’aggio riconosciuto all’appaltatore. A tal proposito va fatto notare che tutti gli interventi in Consiglio comunale sottolineavano i «risultati non prosperi pel Real Demanio». (A titolo di raffronto va fatto notare che nei contratti stabiliti in quello stesso periodo di tempo, più esattamente nei primi anni ’80, tra il principe di Motta e Bagnara, Fabrizio Ruffo, e i coloni di Monte Sant’Angelo (650 circa), in occasione della commutazione del terraggio in canone in denaro (legge 8 giugno 1873), fu concordato un canone di 7-8 lire a versura, a seconda del valore del terreno). E anche l’offerta del Comune, le 20.000 lire, era lì ad indicare che l’affrancazione dei canoni sarebbe stata fatta a condizioni di eccezionale favore, e cioè al costo di 18,18 lire a versura. Siamo lontani anni luce dall’ipotesi di affrancazione prevista per le terre tributarie del principe Ruffo di cui si è appena detto (la legge di riferimento era ancora quella dell’8 giugno, art. 125). Il prezzo di affrancazione, in questo caso, fu stabilito “in ragione di 100 lire ogni 3 lire”.

Quanto ai coloni di Cozzolete, possiamo stare certi di essere in presenza di persone vicine ad ambienti ecclesiastici. Non si consideri questa un’ipotesi campata in aria: infatti basta dare una scorsa all’elenco dei coloni del “quadrone” di Macchia (ha 600 circa), posto nelle immediate adiacenze, a confine tra i due Comuni, e in possesso del Capitolo della Basilica di San Michele, per trovare la conferma della giustezza di questa affermazione.

Ma torniamo alla concessione del 5 settembre 1842. Va detto che don Nicola Bisceglia, in data 1° agosto 1870, donerà i beni enfiteutici ricevuti, assieme a due versure e trenta passi di sua proprietà (presunta, come avremo modo di vedere) al nipote prete, poi canonico, Nicola Bisceglia fu Luigi, col vincolo che gli stessi siano trasmessi a favore di “un sacerdote della sua famiglia tanto dalla parte maschile che femminile e in mancanza di questi, scegliere altro sacerdote del paese”. Il Bisceglia il 28 settembre 1920 trasferirà gran parte dei beni su citati (rogito del notaio Gatta fu Donato), ad un suo pronipote, sacerdote Nicola Quitadamo di Michele. Ma senza l’obbligo di cederli solo a sacerdoti.

Quitadamo, operando con insolita spregiudicatezza, ha cambiato il volto di Pulsano, meglio dire, ha stravolto quel sito, costruendo, agli inizi degli anni ’50, nuovi locali a piano terra a nord della chiesa, di cui era rettore, ma anche sopra di essa. E ciò in barba alla prescrizione, prevista nella concessione del 1842, di non cambiare la struttura e l’aspetto architettonico del vecchio monastero. Un unicum, quello della soprelevazione della chiesa, che suscitò un gran clamore anche a quell’epoca e che, comunque, andava “demolito”, secondo una relazione tecnica del 1952 a firma dell’architetto Rodolfo Petracco. (Dello stesso avviso è anche Alberto Cavallini, uno studioso che a Pulsano ha dedicato molti lavori negli anni passati, ricostruendo, fra l’altro, la storia dei vari corpi di fabbrica. Egli parla di costruzioni che “incombono ed opprimono e che hanno certamente danneggiato dal punto di vista della globalità architettonica l’insieme dell’insediamento monastico”).

Bisogna anche ricordare che nell’agosto del 1945 il Comune, su pressione di Quitadamo, a sua volta supportato dal movimento “Cristiani Pro Pulsano”, aveva destinato 500 mila lire alla costruzione della strada acciottolata (8 km) che dal paese portava a Pulsano. Attribuendosi apertamente la paternità dell’opera, Quitadamo ottenne un ulteriore finanziamento, questa volta di ben 214 milioni di lire, “per il suo completamento fino a Manfredonia”. “La strada Monte Sant’Angelo – Pulsano – Manfredonia” – diceva – “era destinata ad essere l’arteria di comunicazione per il Santuario, autonoma, diretta, senza tornanti, con la minima pendenza, media del 5%, esposta a Sud e superbamente panoramica e turistica, per tutti quelli che frequentano la statale 89 Foggia – Manfredonia e vogliono raggiungere non solo il Santuario ma anche la Foresta Umbra, i laghi e le pinete del Gargano Nord”. Se l’opera fosse stata realizzata (si notano pochi chilometri scavati nella roccia), si sarebbe risolta in uno spreco di denaro pubblico! C’è di più. La strada doveva essere dotata di “filovia tanto necessaria, anzi indispensabile per lo meno nel tratto Monte Sant’Angelo – Manfredonia… il primo tratto di quella rete filoviaria che dovrebbe attraversare e aggirare tutto il Gargano”. Più che “il dono di guardare al di là del proprio spazio e tempo”, come ha scritto un suo stretto parente, don Nicola Quitadamo aveva il dono del sognatore o, per meglio dire, forse aveva perso completamente il senso della misura. Bisogna dire, poi, che l’uomo, pur nutrendo “una fiducia umile e devota nella Provvidenza” e facendo assegnamento “sulla protezione della Vergine” (grazie ad esse qualche sommetta riusciva sempre a racimolare), reiteratamente bussava a quattrini alle autorità civili. Gli ultimi anni ’40 e gli anni ’50 furono un susseguirsi di richieste di finanziamento presso uomini di governo, deputati, senatori, consiglieri provinciali e personalità politiche di vario genere, non solo per Pulsano, ma anche, e soprattutto, per la Basilica di San Michele, di cui fu arcidiacono dall’aprile del 1948 al dicembre del 1969, anno della sua morte.

I beni di Quitadamo rimasero ai fratelli. Per Santa Maria di Pulsano inizierà un nuovo periodo di progressivo abbandono, che durerà fino alla realizzazione del “Progetto di restauro e adeguamento funzionale dell’Abbazia di Pulsano”, presentato dal Comune di Monte Sant’Angelo e finanziato dalla Regione Puglia. Di questo, ma soprattutto del lungo contenzioso che è seguito all’occupazione d’urgenza delle aree interessate dagli interventi, avvenuta nel 1998, verremo a parlare nelle pagine che seguono.