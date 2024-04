Manfredonia. Un viaggio nel proprio passato, un tentativo di esorcizzare i propri demoni, di abbracciare ciò che ci rende felici e un messaggio propositivo e di speranza: è con lo sguardo verso il futuro che Eugenio La Scala, in arte Yu-Gén, ha lavorato al suo disco di debutto chiamato Ad Maiora. Il disco è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 29 marzo, promosso dall’etichetta Fresh Vibes Artists (FVA). Dal disco è stato estratto ad oggi il singolo “Giungla”, del quale è disponibile il videoclip.

Il progetto è composto da dodici brani per una durata complessiva di circa trentasei minuti. Nel corso della sua durata, il musicista pugliese spazia per tutto lo spettro del sound urban.

Dalla trap al boom bap, dalla drill al reggaeton passando per svariate influenze, tutte funzionali all’autenticità dell’esperienza. Il pregio fondamentale dell’ascolto è da ricercarsi nella sincerità della narrazione dell’esperienza intima: Yu-Gén rievoca alcuni passi salienti del suo vissuto e, soprattutto, emozioni e pensieri scaturiti e maturati nel passare del tempo. Emerge da ciò il desiderio di liberarsi dalle catene del passato e approcciarsi al futuro con libertà mentale: ad maiora semper.

Le dichiarazioni del cantautore confermano questa visione: “La ricerca della rivincita personale può contribuire al nostro sviluppo umano e al miglioramento delle nostre abilità e competenze. Dalla sconfitta o dalle difficoltà possiamo imparare importanti lezioni di vita, diventare più forti e determinati nel perseguire i nostri obiettivi.”

Nell’esperienza del classe ’96 originario di Manfredonia emerge l’importanza del rapporto con gli altri e la possibilità di uscire dalle situazioni buie assieme. Il disco è interamente prodotto dal giovane Luciano Squeo e vanta come featuring il rapper Sbep7 e le cantanti Lucia ed Engy. La presenza fondamentale di voci femminili non deve meravigliare, considerando con quanta sensibilità emergano dolcissime considerazioni verso il gentil sesso.

Dopo aver cominciato la sua attività musicale a quindici anni nel contesto locale, l’amico Lenny Crumb lo convince a cominciare a pubblicare i suoi primi brani. Dalla collaborazione con quest’ultimo nasceranno alcuni dei primi brani del ragazzo come Dollar, Fiero di me (quest’ultimo con anche Iris Lops) e DON’T TOUCH. Faranno seguito altri singoli come Supereroi con un all’epoca giovanissimo Gabrix, oggi uno degli emergenti più caldi di tutto il panorama nazionale; Messo in collaborazione con un altro conterraneo, ovvero Stone; Campioni del Mondo, la traccia ad oggi di maggiore successo del giovane, assieme a Jeffirelly e Lucia. Arriverà poi l’EP Sono qui. Una grande occasione è arrivata tramite il progetto TRIPLA R, sostenuto dal notissimo rapper Laioung. Da questo prestigioso sodalizio nasce il brano Vengo dal Sud, disponibile sulla pagina ufficiale RRRMOB.

Anche nel resto della vita di Yu-Gén la musica è un aspetto fondamentale: è infatti istruttore di danza. Questa passione ha svolto un grande ruolo nel suo rapporto con le persone, infatti dichiara ciò: “Quando lavori con i bambini capisci tante cose: come trasmettere la tua passione, come dialogare nelle diverse fasce d’età e soprattutto come comportarsi quando per qualcuno diventi un esempio.”

Il messaggio conclusivo è il seguente: “È fondamentale mantenere la propria determinazione di fronte alle sfide e ai momenti difficili, evitando di lasciarsi influenzare dalle incertezze. L’importante è preservare la nobiltà d’animo e prendersi cura di sé stessi, concentrandosi sulle persone che ci trattano con amore e rispetto. Ogni giorno è un’occasione per superare gli ostacoli e andare avanti con forza.”

