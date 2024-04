Foggia. “Oggi nella seduta di Consiglio comunale ho risposto a due interrogazioni inerenti due strutture particolarmente significative per la comunità, il cui recupero e ritorno alla piena funzionalità e fruizione rappresentano una priorità per l’amministrazione.

La prima è il Centro Diurno per minori, ubicato in via Frascolla. E’ stato oggetto di lavori di ristrutturazione e recupero funzionale, con un finanziamento di 500mila euro rientrante nel Programma Operativo Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR). A seguito di gara con procedura aperta, è stato individuato come aggiudicatario del servizio il Consorzio Opus e il contratto è stato stipulato il 6 febbraio 2018; ma il Centro non è funzionante, non è autorizzato al funzionamento e la struttura non è nella disponibilità dei Servizi Sociali.

Un sopralluogo avvenuto il 22 maggio dello scorso anno ed effettuato da personale dell’assessorato e dell’Ufficio tecnico comunale ha evidenziato un deterioramento di diverse pareti della struttura dovuto all’umidità, tale da richiedere ed effettuare ulteriori lavori di manutenzione.

In merito all’attività autorizzatoria per il funzionamento, è in corso da parte dell’Ufficio tecnico comunale la predisposizione di atti tecnici e della documentazione richiesta, propedeutica all’iter autorizzativo.

La seconda è il Centro Polivalente per anziani “Nicola Palmisano”, ubicato in via Pestalozzi, che ha sospeso la sua attività nel 2021. Lo scorso 20 febbraio insieme alla sindaca e ai componenti della Quarta Commissione consiliare ‘Socio culturale’ ho partecipato a un sopralluogo per avere piena contezza della reale condizione in cui versa attualmente: sono emerse criticità legate alla mancata manutenzione, soprattutto nella parte esterna.

Ancora, gli atti vandalici perpetrati da ignoti hanno interessato la rimozione di tutte le parti in rame funzionali alla struttura, come per esempio i pluviali.

Alcune pedane metalliche di accesso all’interno della struttura sono impraticabili, la palestra necessita di interventi di ripristino a causa di infiltrazioni di acqua. Il successivo 29 febbraio è stata da me effettuata una ulteriore visita insiemeall’assessore ai Lavori pubblici e ai tecnici preposti all’esecuzionedegli interventi occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi.

Sia per il Centro Diurno di via Frascolla che per il Centro Polivalente per anziani, è stata riferita dalla struttura tecnica una previsione temporale di esecuzione delle lavorazioni di circa 30 giorni. Poi si potrà procedere alla consegna ai Servizi Sociali affinché procedano al successivo avvio dell’iter di autorizzazione al funzionamento e successiva consegna per la struttura già aggiudicata negli anni scorsi, e all’indizione del bando per l’altra che necessiterà di un gestore aggiudicatario.

L’auspicio è che entrambe le strutture possano presto ripartire, per garantire alla nostra città due riferimenti di impegno, solidarietà, inclusività e partecipazione che devono tracciare una direzione da percorrere con slancio e determinazione”.