Operazione di Vigilanza Marittima. Maxi sequestri e controlli lungo la costa del Gargano (FOTO)

Le Forze Armate, operanti sotto la guida degli Uffici del Circondario Marittimo di Vieste e coordinati dal 6° Centro di Coordinamento e Controllo Aerei e Personale (C.C.A.P.) della Direzione Marittima di Bari, hanno recentemente condotto una serie di azioni mirate alla vigilanza e al controllo della pesca sul territorio, che si estende dal Comune di Chieuti fino a Vieste.

Queste operazioni hanno avuto l’obiettivo di contrastare l’attività abusiva della pesca professionale, in conformità alle prerogative istituzionali di sorveglianza. Nella prima fase, le attività si sono concentrate principalmente lungo la costa settentrionale del Gargano e sono state condotte sia via mare, con l’impiego delle unità GC543 e GCA74, sia con il supporto del personale a terra.

Queste azioni hanno portato al sequestro di circa 2000 metri di reti a tramaglio e circa 20 nasse, le quali non erano conformi alle normative nazionali in quanto mancavano dei prescritti segnalamenti e indicazioni. È importante sottolineare che tali strumenti rappresentavano anche un rischio per la sicurezza della navigazione marittima.

La seconda fase dell’operazione, completata oggi con la collaborazione del personale del Comando Tenenza dei Carabinieri di Vieste, ha coinvolto attività di vigilanza e controllo lungo le banchine del porto di Vieste. Anche in questa fase sono emerse le medesime irregolarità riscontrate in precedenza, che hanno portato al sequestro di circa 1500 metri di reti da posta e circa un centinaio di trappole artigianali per la cattura dei polpi.

In aggiunta, durante queste operazioni di controllo, sono stati redatti 9 verbali di illeciti amministrativi, per un totale di 17.000 euro, in quanto si è riscontrata la violazione degli obblighi previsti dalle normative italiana ed europea in materia di pesca professionale, specialmente riguardo alla correttezza dei segnali utilizzati durante l’attività di pesca.

La Guardia Costiera, impegnata in modo continuo e incrollabile nel contrastare l’abuso nell’esercizio della pesca, mira non solo a proteggere le attività legali dei pescatori regolari, ma anche a garantire la sicurezza della vita umana in mare. È infatti riconosciuto che tali strumenti illegali costituiscano una seria minaccia per la sicurezza della navigazione marittima.